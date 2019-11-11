Что ожидать от австрийско-белорусского форума?

О путях стратегического взаимодействия между Беларусью и Австрией рассказал руководитель БелТПП Владимир Улахович.

По мнению Улаховича, австрийско-белорусский бизнес-форум, который пройдет в Вене 12 ноября, вызвал огромный интерес у австрийских партнеров. "Они называют его даже историческим событием. Всего сегодня на регистрации свыше 200 компаний с австрийской стороны, с белорусской стороны у нас около 40 компаний, которые представляют разные сферы", - рассказал он.

Стороны планируют обсудить ряд новых направлений для сотрудничества и подписать семь коммерческий документов. "Речь пойдет о том, чтобы выработать стратегические приоритеты в нашем экономическом взаимодействии, среди которых логистика, зеленая энергетика, деревообработка, IT-сфера. Это направления, по которым сегодня был предварительный разговор с Экономической палатой Австрии. Надо выработать эти приоритетные направления, наполнить их конкретными проектами и способствовать их продвижению", - заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.

Владимир Улахович обратил внимание, что двустороннее сотрудничество с австрийскими партнерами способствует развитию взаимодействия и с другими европейскими странами. "Австрия нас всегда поддерживала на европейском треке. И на политическом уровне, об этом все хорошо знают, и с точки зрения бизнеса. Не так давно на площадке Экономической палаты Австрии прошел инвестиционный форум "Беларусь - Европейский союз". Австрия для нас очень важный партнер, который всегда является опорной точкой для развития в том числе белорусско-европейских отношений", - отметил он.

Источник: БЕЛТА