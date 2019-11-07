Нацбанк планирует сдерживать инфляцию

Председатель правления Национального банка Павел Каллаур сообщил о возможной инфляции на уровне 4% в следующие пять лет.

"Мы вполне допускаем, что на следующую пятилетку в качестве цели по инфляции определим показатель 4%", - отметил Павел Каллаур.

Данный вопрос будет обсуждаться с правительством с учетом различных структурных проблем, в первую очередь связанных с ликвидацией перекрестного субсидирования.

Павел Каллаур обратил внимание, что при установлении цели по инфляции на уровне 4% могут быть отклонения от планируемого показателя, однако ситуацию будут регулировать с помощью различных инструментов. "Если вдруг будут разовые шоки и они приведут к отклонению от показателя 4% - инфляция будет условно 6%, то через инструменты монетарной и в целом общеэкономической политики Нацбанк и правительство будут возвращаться к целевому показателю, чтобы он выполнялся", - добавил он.

Как сообщалось, целевой ориентир по инфляции в 2019 и 2020 годах - не выше 5%.

Источник: БЕЛТА