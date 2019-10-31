Дорожная карта на финишной прямой

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин сообщил о высокой степени готовности дорожной карты, которая разрабатывается правительством со Всемирный банком.

«Эта программа для нас - не для Всемирного банка, не для Международного валютного фонда. Вещи, которые там заложены, мы на самом деле уже начинаем реализовывать», - сказал Турчин.

Планируется, что большая часть мероприятий дорожной карты будет достаточно быстро реализована. Одним из отдаленных мероприятий является выход на 100% оплату населением услуг по отоплению. «По нашим расчетам, это будет где-то 2026 г», - сказал Александр Турчин. Что касается полного возмещения стоимости жилищно-коммунальных услуг, выход на него будет отдален настолько, чтобы выполнять поручение президента Беларуси по размерам ежегодного повышения оплаты труда.

Турчин сообщил, что проблемные государственные предприятия в Беларуси разделят на те, которые смогут работать самостоятельно, и те, кому нужна поддержка. «Речь не идет о новой государственной поддержке (госпредприятий – ред.). Возможно, где-то будет реструктуризация задолженности. Но ни о каких выделениях новых денежных средств речи нет», - сказал он.

По его мнению, примерно топ-100 крупных акционерных обществ Беларуси работают устойчиво, там выстраивается система корпоративного управления.

Как сообщалось, правительство Беларуси и Всемирный банк начали работать над дорожной картой реформ в январе 2019 г. Глава представительства ВБ в Беларуси Алекс Кремер сообщал, что карта будет охватывать пять основных направлений: государственные расходы, энергетическая отрасль, государственные предприятия, финансовый сектор, система социальной защиты и обеспечения. Всемирный банк рекомендовал принять двунаправленную стратегию по снижению рисков в экономике, заключающуюся в приверженности жесткой бюджетной политике и сохранении текущей жесткой монетарной политики, а также в принятии мер по устранению структурных дисбалансов. Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой сообщал, что Беларусь планирует завершить работу над дорожной картой структурных реформ в четвертом квартале 2019 г.

Источник: ПраймПресс