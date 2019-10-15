Бизнес-образованию быть

В Министерстве экономики состоялось очередное заседание по вопросам развития бизнес-образования.

Итогом встречи стало одобрение проекта профессионального стандарта на вид трудовой деятельности «Управление коммерческой организацией».

Также была поддержана инициатива Минэкономики в отношении разработки механизма софинансирования организации подготовки управленческих кадров по программам МВА (ЕМВА, mini-МВА) за счет трех источников (средства обучаемых – средства организаций – средства республиканского бюджета), с подготовкой соответствующего решения президента. Для этого предусматривается создание рабочей группы под эгидой Минэкономики с участием всех заинтересованных.

Помимо этого было принято решение вернуться к вопросу о подготовке отдельной подпрограммы (раздела), посвященной вопросам развития системы бизнес-образования в рамках проекта программного документа по развитию системы образования в Республике Беларусь на 2021-2025 гг.

На заседании наметили алгоритм действий, который будет способствовать привлечению международной технической помощи и внешних финансовых ресурсов в сферу бизнес-образования на среднесрочную перспективу.

«Республиканский совет поддержал инициативу «Института бизнеса Белорусского государственного университета» о переименовании специальности переподготовки «Деловое администрирование» в «Бизнес-администрирование», что окажет позитивное воздействие на реализацию программ МВА в формате переподготовки. В этой связи Министерству образования предложено провести совещание с участием всех заинтересованных в отношении содержания обновленной образовательной программы по данной специальности», — сообщили в Минэкономики.

В мероприятии приняли участие министр экономики Дмитрий Крутой, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, министр финансов Максим Ермолович, первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов, первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, а также более 30 представителей со стороны образовательной сферы и бизнес-сообщества.