Минфин внес изменения в проект бюджета Беларуси на 2020 год

По сообщению министра финансов Максима Ермоловича, дефицит бюджета в 2020 году может составить до Br1 млрд.

"В проекте бюджета мы сократили дефицит с 1,3% к ВВП до 1%. Это чуть меньше Br1 млрд, или Br990 млн на следующий год", - сказал Максим Ермолович.

Как отметил министр, в процессе доработки проекта были приняты дополнительные решения по снижению государственной поддержки организаций (на 10% по сравнению с текущим годом). "Это поручение главы государства, все эти средства перенаправляются на сокращение дефицита бюджета и решение социальных задач", - пояснил Максим Ермолович.

Кроме того, при рассмотрении проекта бюджета была высказана необходимость консолидации в бюджете двух государственных внебюджетных фондов. Таким образом, теперь все целевые внебюджетные фонды находятся в бюджете и будут исполняться в соответствии с установившейся бюджетной практикой. Единственным внебюджетным фондом в экономической системе Беларуси остается Фонд социальной защиты населения.

"Заложены также дополнительные стимулы для повышения эффективности экспорта, поддержки экспорта финансовыми инструментами, чтобы реализовать более напряженный график работы экономики в 2020 году", - добавил Максим Ермолович.

Отвечая на вопрос о влиянии налогового маневра в российской нефтяной отрасли на бюджет Беларуси, он отметил, что в этих условиях Минфин вынужден проводить более жесткую бюджетную политику. "Влияние существенное. В 2020 году по сравнению с 2019-м доходы консолидированного бюджета практически не возрастают. Несмотря на то, что экономика растет, доходы бюджета при этом остаются в номинальном выражении практически неизменными", - сказал он.

Источник: БЕЛТА