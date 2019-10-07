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Дали добро двум проектам международной технической помощи

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Правительство Беларуси, на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров, одобрило два новых проекта. Данное решение закреплено постановлением Совмина №680 от 4 октября 2019 г.

 

международные проекты 

 

Как сообщает пресс-служба правительства, одобрение получило проекты «Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников» и «Разработка системы устойчивого природопользования предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в Национальном парке «Браславские озера».

 

«Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта международной технической помощи «Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников» обеспечивает Гродненский облисполком, проекта «Разработка системы устойчивого природопользования предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в Национальном парке «Браславские озера» – Национальная академия наук Беларуси», — говорится в сообщении.

 

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