Дали добро двум проектам международной технической помощи

Правительство Беларуси, на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров, одобрило два новых проекта. Данное решение закреплено постановлением Совмина №680 от 4 октября 2019 г.

Как сообщает пресс-служба правительства, одобрение получило проекты «Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников» и «Разработка системы устойчивого природопользования предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в Национальном парке «Браславские озера».

«Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта международной технической помощи «Строительство региональных центров исследований и сохранения памятников» обеспечивает Гродненский облисполком, проекта «Разработка системы устойчивого природопользования предупреждения рисков в Земгальском регионе, на природных территориях Земгальского региона и в Национальном парке «Браславские озера» – Национальная академия наук Беларуси», — говорится в сообщении.