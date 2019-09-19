Министр экономики ответил, почему интеграция Беларуси и России обсуждается в закрытом режиме

Белорусский депутат Елена Анисим опубликовала в Фэйсбуке текст ответа министра экономики Дмитрия Крутого по поводу углубления экономической интеграции Беларуси и России.

Дмитрий Крутой возглавляет с белорусской стороны созданную странами в конце 2018 г рабочую группу по углублению интеграции. Официально проект программы опубликован не был, его текст изложила российская газета «Коммерсантъ».

Крутой ответил Анисим, что парафированный главами правительств проект программы об углублении интеграции на данный момент имеет статус рабочего, поскольку должен быть утвержден президентами в декабре 2019 г вместе с пакетом соответствующих дорожных карт, - передает ПраймПресс.

«Работа по подготовке этих "дорожных карт" только началась. И именно в них будет содержаться детализация экономических договоренностей между сторонами», - говорится в ответе Крутого.

Анисим раскритиковала обсуждение интеграции в закрытом режиме, без информирования общественности. По мнению Крутого, публикация проекта программы в отсутствие пакета дорожных карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также «могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса».

По поручению премьер-министра Крутой заверил Анисим, что готовящиеся документы не создают угроз для суверенитета и независимости Беларуси. «Документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента», - подчеркнул Крутой.

По данным газеты «Коммерсантъ», парафированный сторонами в начале сентября проект программы по углублению интеграции РБ и РФ предусматривает введение единого Налогового кодекса, унификацию хозяйственного законодательства, валютного контроля, гармонизацию макроэкономической политики, объединение платежных систем и единый режим защиты инвестиций. Согласно документу, компании двух стран получат к 2021 г взаимный единый доступ к госзакупкам, заработает единая система учета собственности. Также документ предполагает гармонизацию таможенной политики и создание «единого регулятора» рынков газа, нефти, нефтепродуктов и электроэнергии.

Источник: ПраймПресс