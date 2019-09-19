Цифровая трансформация промышленного комплекса

На панельной дискуссии «Инвестирование в будущее», заместитель министра промышленности Сергей Гунько сообщил о проектах по цифровой трансформации производств, которые планируют реализовать на двух белорусских площадках.

"В ближайшее время мы готовы начать проект создания на двух выбранных площадках цифровых производств. В течение 2,5 года такие планы у нас заложены", - отметил Сергей Гунько.

После апробации бизнес-процессов на практике их предлагается масштабировать на весь промышленный комплекс страны. Следующий шаг - внедрение ЕRP-системы управления, готовится проект нормативного правового акта, который предусматривает такую возможность.

По словам Сергея Гунько, промышленному комплексу Беларуси необходимо активнее применять технологии Индустрии 4.0. Например, в России более 800 промышленных предприятий подошли к тому, чтобы получить цифровой проект своей продукции, провели бизнес-диагностику процессов. "В республике также есть предприятия, которые внедряют данные системы, но пока полномасштабного перехода к цифровому производству нет", - отметил он.

Замминистра добавил, что такие решения требуют серьезных финансовых вложений. В настоящее время достигнуты договоренности с компаниями, которые готовы разработать программный продукт для модернизации действующих процессов.

Источник: БЕЛТА