Новые возможности для электронных денег?

Проект постановления Совета Министров и Национального банка о расширении возможностей использования электронных денег вынесен на обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Проект постановления предусматривает расширение возможностей использования платежных инструментов и электронных денег при безналичных расчетах за приобретаемые товары, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси созданы правовые условия для совершения операций с электронными деньгами, говорится в обосновании к проекту постановления. И хотя оплата электронными деньгами обладает рядом преимуществ перед безналичным расчетом, на практике использование этого средства платежа не получило широкое распространение.

Предусматривается, что система расчетов с использованием электронных денег позволит покупателям проводить расчеты с субъектами хозяйствования за приобретаемые товары без использования банковской платежной карточки. Регистрация физлица в системе расчетов с использованием электронных денег будет проводиться с помощью аутентификации в межбанковской системе идентификации.

Использование такого механизма имеет следующие преимущества: нет необходимости отчислений иностранным платежным системам Visa, MasterCard и др.; стоимость инфраструктуры для осуществления платежей с помощью электронных денег в несколько раз ниже по сравнению с инфраструктурой для оплаты с помощью банковских карточек; стоимость комиссии ниже по сравнению с комиссией за платежи банковскими карточками.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 11 по 21 сентября включительно на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой "Обсуждение проекта постановления".

Источник: БЕЛТА