Правила поддержки предпринимательства могут быть изменены

Сертификация инфраструктуры поддержки предпринимательства, создание нового агента-куратора и изменение критериев отнесения субъектов к сектору МСП – таковы предложения Министерства экономики.

В конце августа прошло обсуждение проекта Концепции совершенствования системы государственной поддержки МСП. Было предложено изменение критериев отнесения субъектов хозяйствования с 15 до 9 человек для микроорганизаций, со 100 до 49 для малых организаций, а также отнести к сектору малого и среднего предпринимательства самозанятых граждан, говорится в пресс-релизе бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского.

Инициативы министерства вызвали не только интерес со стороны делового сообщества, но и ряд вопросов.

Представителей БСПН им. Кунявского насторожило положение о сертификации соответствия услуг нефинансовой поддержки. По каким критериям и как будет проводиться эта сертификация? «Если критерии сделать формальными: в штате у субъекта должен быть экономист, маркетолог, должно быть определенное офисное оборудование, программное обеспечение и т.п., то это вряд ли обеспечит качество. При этом подобрать набор параметров, которые действительно гарантировали бы качество, практически невозможно», – полагает директор и сопредседатель БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Также вызвало вопросы включение "самозанятых" граждан в предпринимательский сектор. Отнесение самозанятых, ремесленников и агроусадеб к МСП может потребовать от них сдачу дополнительной бухгалтерской и статистической отчетности, что де-факто усложнит им задачу. Хотя, конечно, это улучшит статистику роста сектора МСП и поможет отчитаться о выполнении соответствующей государственной программы, однако в реальности никак не повлияет на положение дел бизнеса.

Кроме того, в БСПН им. Кунявского не видят явной целесообразности в пересмотре критериев отнесения субъектов хозяйствования к микро- и малым организациям. Тем более, что такой критерий как «выручка от реализации товаров (работ, услуг)» в проекте концепции вообще отсутствует.

В тоже время бизнес-союз поддерживает интеграцию функций поддержки МСП, инвестиционной и региональной политики под крылом одной структуры, но при этом считают, что такую интеграцию лучше проводить не на республиканском уровне, а на региональном.