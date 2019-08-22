В стране промониторят соблюдение рекомендуемых торговых надбавок

МАРТ совместно с Федерацией профсоюзов запланировали мониторинг соблюдения рекомендуемых предельных максимальных торговых надбавок к отпускным ценам организаций-производителей (импортеров).

Данный вопрос привлекает внимание в связи с интенсивностью роста цен на социально значимые товары по отдельным позициям, который превышает общий уровень роста цен и находится в диапазоне 9-11%. А также опережает рост доходов населения, что сказывается на доступности продуктов питания и покупательской способности, прежде всего, для наиболее уязвимых слоев населения.

«Проанализировав всю цепочку формирования конечных цен на социально значимые товары, было выявлено, что ускоренный рост розничных цен обусловлен, в основном, ростом торговых надбавок по отдельным позициям», — сообщает пресс-служба МАРТ.

В министерстве разработали план мониторинга, который включает в себя мероприятия как по информированию всех субъектов торговли об установлении рекомендуемых торговых надбавок, так и по соблюдению данных рекомендаций. Анализ результатов проведенного мониторинга позволит оценить необходимость введения временного ценового регулирования на социально значимые товары.

Источник: ПраймПресс