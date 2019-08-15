Искусственный интеллект в закупках медицинского оборудования

Резиденты Парка высоких технологий планируют разработать для системы здравоохранения платформу с элементами искусственного интеллекта.

Она поможет выявлять закупки с завышенными ценами в медицинских учреждениях, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник.

"У нас сейчас по закону все самостоятельные закупки медучреждений регистрируются на специальной платформе, где вносится вся информация. И мы сейчас совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, резидентами ПВТ обсуждаем создание платформы с элементами искусственного интеллекта, которая будет анализировать эти большие объемы данных в автоматическом режиме и выявлять те однотипные позиции, которые разными больницами закупаются по разной цене. Как только такие позиции будут выявляться, сразу будет идти сообщение для того, чтобы структуры Минздрава проанализировали, чем это обусловлено", - рассказал Владимир Караник.

По его мнению, в таком случае "желающих баловаться с ценами не будет". "Каждый будет понимать, что это не выборочный, а полный контроль всех проводимых закупок", - подчеркнул министр.

Владимир Караник добавил, что это предложение обсуждалось на встрече с Президентом Беларуси и было поддержано. "Система будет разработана в рамках партнерских отношений с резидентами ПВТ и дополнительного бюджетного финансирования не потребует. Наоборот, будет экономить бюджетные деньги", - добавил он.

Источник: БЕЛТА