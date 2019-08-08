Вывод машиностроительной продукции на индийский рынок

Беларусь планирует активно войти на индийский рынок с машиностроительной продукцией, в первую очередь с карьерными самосвалами БалАЗ и электробусами.

Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с почетными консулами Беларуси в Бангладеш, Индии, Непале и Шри-Ланке.

"В текущем году намечается более высокий уровень товарооборота, чем в предыдущем", - сказал Михаил Мясникович, обращаясь к почетным консулам в Мумбаи и Колкате. По его словам, с индийской стороной реализуется достаточно много проектов, вместе с тем "Беларусь рассчитывает на активное вхождение машиностроительной продукции на индийский рынок".

Реализован первый этап проекта по восстановлению нефтяных скважин на месторождениях Индии. "По имеющимся у меня сведениям, индийская сторона высоко оценивает эту часть совместного проекта", - отметил председатель Совета Республики.

Отдельно Михаил Мясникович остановился на вопросах сотрудничества в сфере фармацевтической промышленности. Речь идет как о закупке готовых лекарственных форм и субстанций, так и создании совместных компаний по производству препаратов.

Председатель Совета Республики отметил хорошие отношения, сложившиеся у Беларуси с Бангладеш. "Мы реализовали большой проект по дорожно-строительной технике на более чем $50 млн. Сейчас в работе контракт на $17 млн, прорабатывается еще один на $100 млн. Это все машиностроение", - сказал он. Белорусская сторона создала соответствующие сервисные центры, склады запасных частей, проработала вопросы подготовки кадров - механиков и ремонтников.

Источник: БЕЛТА