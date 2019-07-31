Расширение торгово-экономического сотрудничества с ЕС

Беларусь настроена на расширение политического диалога, торгово-экономического сотрудничества и формирование полноценной двусторонней договорно-правовой базы с ЕС.

Об этом говорили на встрече министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея и главы представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею своей дипломатической миссии, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе беседы глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул весомый личный вклад Андреа Викторин в процесс поступательной нормализации белорусско-европейских отношений.

«За период пребывания Андреа Викторин в должности посла ЕС в Беларуси существенно активизировался политический диалог с исполнительными структурами Европейского союза, приобрели регулярный характер заседания Координационной группы Беларусь – ЕС и отраслевых диалогов, расширилось инвестиционное взаимодействие, увеличились объемы технической помощи Евросоюза для Беларуси. Стороны вплотную приблизились к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и реадмиссии», — говорится в сообщении.

Двусторонний товарооборот между Беларусью и Европейским союзом в 2015-2018 гг увеличился с 14,4 до 17,3 млрд долл, в том числе экспорт Беларуси – с 8,6 до 10,2 млрд долл.

В ходе встречи были также обсуждены перспективные задачи, стоящие на повестке дня Беларусь – ЕС. В частности, Министром была подчеркнута важность полной отмены Евросоюзом остающихся санкций в отношении нашей страны, скорейшего завершения процесса согласования «Приоритетов партнерства» и запуска переговоров по новому базовому соглашению между Беларусью и Евросоюзом.

«В заключение Владимир Макей пожелал Андреа Викторин дальнейших успехов в ее дипломатической карьере и выразил надежду, что ее преемник на посту главы Представительства ЕС в Беларуси будет отличаться такой же активностью и нацеленностью на результат в развитии белорусско-европейского сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Источник: ПраймПресс