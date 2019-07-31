Создание единой информационно-торговой площадки

Единую информационно-торговую площадку по необслуживаемым активам предлагается создать на базе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Об этом сообщается в докладе заместителя председателя правления Национального банка Дмитрия Лапко на расширенном заседании правления Нацбанка, информирует БЕЛТА.

Национальный банк и правительство подготовили проект указа "О некоторых вопросах работы с необслуживаемыми активами". Цель подготовки документа - содействие урегулированию необслуживаемых активов, создание благоприятной среды для начала работы и развития рынка, общего правового режима деятельности участников рынка. Его задача - организовать работу на максимально прозрачных и рыночных основах. Этих целей предлагается достичь несколькими способами. Первый из них - создание единой информационно-торговой площадки на базе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Это позволит создать инфраструктуру для организации торговли необслуживаемыми активами, сконцентрировать информационные потоки и создать источник достоверных данных для потенциальных инвесторов, внедрить рыночные механизмы ценообразования, осуществлять мониторинг сделок и сформировать базу для аналитических оценок стоимости активов участниками рынка, организовать специальный межбанковский сервис по реализации имущества банков (Агентства по управлению активами), полученного взамен исполнения обязательств по кредитным договорам. Таким образом, по мнению Нацбанка, единая информационно-торговая площадка позволит создать универсальные с точки зрения технологии и сервисов подходы к заключению сделок на рынке необслуживаемых активов и минимизировать издержки кредиторов.

Отчуждение необслуживаемого актива с дисконтом путем уступки требования предполагается осуществлять на электронных аукционах, проводимых на информационно-торговой площадке Белорусской валютно-фондовой биржи, либо исключительно Агентству по управлению активами, если банк отчуждает актив должника, включенного правительством в специальный перечень. Тем самым создаются условия для формирования рыночной стоимости активов. Она будет определяться по результатам аукционов, а при отчуждении агентству - пропорционально доле чистых активов должника в его общих активах.

Проектом указа предусмотрена возможность полного прекращения обязательств перед банком при условии частичного погашения задолженности (с согласия банка). Этим правом могут воспользоваться должники, к которым перешли денежные обязательства по кредитным договорам в связи с приобретением предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций. Кроме того, предполагается, что прощение долга не будет рассматриваться как дарение независимо от того, кто кредитор - банк или не банк. "Кредитор, не являющийся банком, получит право безвозмездно освободить должника от исполнения денежных обязательств перед собой, если издержки по обслуживанию и взысканию задолженности перед кредитором превышают размер этой задолженности. Банки в вопросе прощения долга сейчас руководствуются нормами указа от 24 мая 2018 года №200. Новым является институт внесудебного урегулирования необслуживаемых активов путем заключения между кредиторами одного должника соглашения о порядке удовлетворения их требований к должнику, в том числе об очередности их удовлетворения и о непропорциональности распределения исполнения", - отмечается в докладе.

По предложению Министерства финансов в проекте указа предусмотрена норма, предоставляющая возможность продажи непогашенных облигаций в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи. Цель этой нормы - урегулировать во внесудебном порядке дефолтные ситуации на рынке облигаций, а также повысить уровень защиты субъектов хозяйствования - владельцев непогашенных облигаций в течение более 90 дней.

Одним из ключевых положений проекта указа является расширение сферы деятельности ОАО "Агентство по управлению активами", предоставление ему дополнительных прав и определение источников финансирования для приобретения необслуживаемых активов. "Если сейчас работа агентства по существу сводится к трем действиям: покупке актива, реструктуризации задолженности, обслуживания кредитов, то с подписанием проекта указа его функционал существенно расширится. Агентство получит право осуществлять эмиссию облигаций в пределах лимита, определяемого Советом Министров совместно с Национальным банком; самостоятельно или с привлечением иных организаций управлять полученными активами, распоряжаться ими в порядке, установленном для банков; участвовать в управлении организациями-должниками посредством приобретения в собственность их акций, в том числе в рамках реструктуризации задолженности либо путем передачи акций в доверительное управление. Агентство также сможет принимать нереализованное имущество должников в качестве отступного, обеспечивать его эффективное использование, в том числе сдавать в аренду либо передавать в государственную собственность для использования в хозяйственном обороте, и получит право принимать меры, направленные на повышение эффективности деятельности должников, содействовать привлечению инвестиций и реализации проектов. Предполагается, что средства от погашения кредитов и проценты агентство сможет направлять на приобретение необслуживаемых активов", - говорится в докладе.

В настоящее время проект указа дорабатывается с учетом предложений Администрации Президента и Национального центра законодательства и правовых исследований.