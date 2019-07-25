Оценка условий для малого и среднего предпринимательства в Беларуси

Как следует из материалов организации экономического сотрудничества и развития, наиболее впечатляющих результатов Беларусь достигла в политике экологического ориентирования МСП, став абсолютным лидером среди стран Восточного партнерства.

По сравнению с предыдущим замером индекса в 2016 году, оценка Беларуси по данному показателю взлетела с 2,10 до 3,41 балла.

По условиям банкротства и возобновлению деятельности Беларуси присвоили 3,31 балла против 2,57 в прошлый раз: сократились время и стоимость банкротства. В стране действует система раннего предупреждения банкротства, единственная в странах Восточного партнерства. Хотя в ОЭСР обратили внимание, что применяемые в Беларуси меры по предупреждению банкротства и реструктуризации долгов в основном касаются госкомпаний и не всегда доступны частному бизнесу.

Беларусь в лидерах и в части инновационной политики: получив 3,21 балла, уступает только Грузии. По мнению экспертов ОСЭР, инновационная инфраструктура в стране расширилась, в том числе за счет ПВТ и индустриального парка «Великий камень». Значительны возможности инновационных фондов, а налоговые льготы во многом соответствуют лучшим практикам ЕС.

Отстает Беларусь в области услуг для развития МСП. Были изучены как сервисы правительственных структур, так и помощь бизнесу со стороны частных провайдеров услуг. Оценка по этому критерию улучшилась с 2,99 до 3,11 баллов, но все еще остается ниже среднего значения для стран Восточного партнерства.

Отмечена слабая интернационализация белорусского малого предпринимательства — 2,68 балла. Особенностью Беларуси являются ограниченные институциональные возможности в поддержке экспортеров, в том числе недофинансированные программы по развитию экспорта, считают составители индекса.

Самой скромной оказалась оценка условий конкуренции. По мнению аналитиков ОЭСР, в белорусском законодательстве имплементирован 51 критерий свободной конкуренции, что составляет 70 % от критериев, реализуемых в ЕС. В Беларуси борьба с картелями низка либо вообще отсутствует, а агентство по конкуренции (в нашем случае, МАРТ) не является независимым.

Всего в материалах исследования фигурирует более 10 индикаторов, по большинству из которых Беларусь близка к средним показателям по региону. Официальная презентация новой версии Индекса МСП запланирована на март 2020 года в рамках «Недели Евразии».

«Предварительная оценка для Беларуси дана достаточно правдивая. Возможно, при участии Минэкономики и экспертов некоторые оценки еще будут уточнены и даже повышены, хотя одновременно по некоторым позициям они может быть где-то даже завышены. Однако, методика подсчета для всех стран идентична и результаты, соответственно, сопоставимы», — полагает директор и сопредседатель БСПН Жанна Тарасевич.