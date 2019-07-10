Изменения в процедуре госзакупок

В Беларуси установлены критерии, способы оценки и сравнения предложений участников открытого и закрытого конкурсов при госзакупках.

Данное постановление было подписано Советом Министров Республики Беларусь 2 июля 2019 г., сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Согласно постановлению в состав стоимостной группы критериев оценки входят:

цена предложения;

расходы на обслуживание и (или) эксплуатацию товаров в течение гарантийного срока;

расходы на обслуживание и (или) эксплуатацию результатов выполненных работ, оказанных услуг в течение гарантийного срока.

При этом нестоимостная группа критериев оценки представлена следующим составом:

характеристики предмета государственной закупки. А именно: потребительские, функциональные, технические, качественные, экологические и эксплуатационные;

характеристики результата творческой деятельности, культурного мероприятия, услуги в сфере культуры – художественная и культурная значимость;

срок поставки или приобретения иным способом товаров (выполнения работ, оказания услуг);

наличие подтвержденного положительного опыта работы, связанного с предметом государственной закупки;

наличие финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих участнику на праве собственности или ином законном основании (в случае выполнения работ, оказания услуг).

Заказчиками (организаторами) в конкурсных документах определяется не менее чем по одному критерию оценки из каждой группы, при этом наличие критерия оценки «цена предложения» обязательно, а также указывается удельный вес этих критериев оценки в группе, определяемый с учетом удельного веса групп критериев оценки.

В частности, при госзакупках товaров минимальный удельный вес стоимостной группы критериев оценки должен составлять 70 %, работ и услуг – 60 %; максимальный удельный вес нестоимостной группы – 30 % и 40 % соответственно.

Исключение составляют работы и услуги по:

созданию, развитию, обеспечению функционирования и обслуживанию государственных информационных систем и ресурсов, официальных сайтов государственных органов (организаций);

созданию произведений искусства;

организации и проведению культурных мероприятий;

разработке технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации.

Показатель минимального удельного веса стоимостной группы критериев оценки здесь – 30 %, а максимальный – 70 % в нестоимостной группе.

Кроме того, не допускается использование заказчиком (организатором) критериев оценки, не определенных в конкурсных документах и не указанных в данном постановлении, если иные критерии не установлены в соответствии с законодательными актами.

Для оценки и сравнения предложений участников используется балльный способ. Количество баллов определяется по утвержденным постановлением формулам.

Документ вступил в силу с 1 июля 2019 г.