Госзакупки по новым правилам

С 1 июля заработала государственная информационно-аналитическая система по управлению государственными закупками.

Были внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов, которые, по предположениям чиновников, сделают госзакупки в Беларуси более прозрачными.

Изменения вступили в силу с 1 июля. Одно из главных новшеств ― запуск государственной информационно-аналитической онлайн-системы по управлению государственными закупками.

О том, что из себя представляет эта система ― рассказала доктор экономических наук Ирина Новикова.

Накануне вступили в силу некоторые изменения в законодательство, регулирующие госзакупки в Беларуси. В частности, запущена государственная информационно-аналитическая система по управлению государственными закупками, основная задача которой ― связать напрямую заказчика с госказначейством, минуя посреднические звенья, рассказала экономический эксперт, заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ, доктор наук Ирина Новикова.

"Когда осуществляются государственные закупки, плательщиком является государство, и эти платежи осуществляются через государственное казначейство. Эта система предполагает устранить человеческий фактор при осуществлении государственных закупок", ― сказала Новикова.

В последнее время было выявлено много фактов коррупции при закупке медицинской техники, а также в ряде других сфер, напомнила эксперт, поэтому новая система по управлению госзакупками была задумана для того, чтобы устранить любой коррупционный соблазн.

Среди других изменений в госзакупках ― ограничения возможностей по изменению договоров после процедуры закупки, конкретизация требований к содержанию жалоб, пункт об обязательном направлении информации о недобросовестных поставщиках и другие.

Установлены и новые требования к комиссиям по закупкам в госорганизациях. Теперь их может возглавить только глава организации или его заместитель, кроме того желательно, чтобы члены комиссии прошли специальное обучение.

Источник: Sputnik