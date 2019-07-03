С 1 июля начнет работать услуга по проверке контрагентов

Госпредприятие «Национальный центр электронных услуг» с 1 июля 2019 г предоставит услугу по проверке благонадежности деловой репутации контрагентов посредством единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной системы (ОАИС).

Об этом говорится в сообщении инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

Услуга по проверке контрагентов будет предоставляться юрлицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на платной основе. Она доступна в личном кабинете пользователя после его регистрации на едином портале электронных услуг portal.gov.by.

Идентификация пользователя-юрлица осуществляется с использованием средств электронной цифровой подписи республиканского удостоверяющего центра. Идентификация физлица осуществляется по уникальному идентификатору, включающему в себя логин (имя учетной записи гражданина в ОАИС) и пароль.

Предоставляемые сведения, поиск и выборка осуществляются в привязке к учетному номеру плательщика (УНП). Если УНП неизвестен, то пользователь может воспользоваться поиском по наименованию, выбрать интересующего его контрагента и далее получить информацию по конкретному УНП.

Среди прочих сведений будут доступны полное наименование юридического лица, тип субъекта хозяйствования, дата его регистрации, текущее состояние, сведения о наличии задолженности перед бюджетом, по делам об экономической несостоятельности, сведения Торгового реестра (для субъектов торговли) и другая информация.

Источник: ПраймПресс