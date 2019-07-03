Предложение Минфин о заморозке привлечения связанных кредитов для коммерческих проектов

Министерство финансов Беларуси предлагает заморозить привлечение связанных кредитов на осуществление коммерческих проектов.

Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович во время выступления перед депутатами белорусского парламента 26 июня, передает ПраймПресс.

Было отмечено ужесточение подходов к привлечению государственных займов по проектному финансированию.

«Новые внешние заимствования целевого характера должны носить исключительно бюджетозамещающий характер и привлекаться преимущественно для финансирования социальных и инфраструктурных проектов. Мы планируем заморозить привлечение связанных кредитов для осуществления коммерческих проектов, предоставив такую возможность предприятиям самостоятельно», - отметил Ермолович.

Он добавил, что основной объем привлеченных ресурсов идет из Китая в рамках программ финансирования, которые были подписаны с Государственным банком развития Китая и Эксимбанком Китая.

«Наше предложение связано с тем, что реализация коммерческих проектов и риски коммерческих проектов не должны влиять на показатели внешнего долга. Реализация коммерческих проектов, где заемщиком является госбюджет, и потом кредиты переуступаются коммерческим предприятиям, нет прямого взаимоотношения между предприятием и банком, это создает значительные риски для бюджета. Это мы видим на объеме исполняемых гарантий, на объеме кредитов, которые мы были вынуждены реструктуризировать. Чтобы это не повторялось в будущем, банк должен взаимодействовать с коммерческим предприятием, адекватно оценивать риски по каждому коммерческому предприятию», - отметил Ермолович.

И добавил, что в ряде случаев коммерческий кредит для предприятия будет иметь более выгодные ставки, чем связанный кредит, привлекаемый на уровне государства, отметив, что это просматривается на проекте, реализуемом Беларуськалием. По словам министра, это связано в том числе с тем, что Беларусь была переведена из 7 в 6 группу по классификации ОЭСР.