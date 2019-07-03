Минфин обозначил тренды бюджетной политики на 2020 год

Основной задачей бюджетной политики на 2020 год станет рост зарплат в бюджетном секторе и сохранение тренда на снижение объемов господдержки предприятий.

Об этом сообщил министр финансов Беларуси Максим Ермолович, комментируя работу над проектом республиканского бюджета на следующий год, сообщает БЕЛТА.

«Основная задача в области бюджетной политики на 2020 г, которую мы определили еще в прошлом году, - это поступательный рост заработной платы в бюджетном секторе. Поэтому мы сделали достаточно большой шаг в текущем году по повышению зарплат бюджетникам и будем двигаться таким образом в дальнейшем с тем, чтобы обеспечить поддержание уровня зарплат в бюджетном секторе не ниже 80% от средней зарплаты», - отметил Максим Ермолович.

Что касается пенсий, то средний размер должен быть не ниже 40% от средней зарплаты по стране. «Эти два направления, связанные с повышением благосостояния граждан, будут основными в рамках бюджетной политики», - обратил внимание министр.

Традиционно будет обеспечиваться достаточным финансированием реализация жилищной политики.

«Мы будем пытаться увеличить объемы капиталовложений, то есть начинать восстанавливать объем бюджетных инвестиций. Но сделать это достаточно сложно, потому что объем доходов не будет расти быстрыми темпами. Здесь на темпы прироста налоговых доходов влияет и налоговый маневр в Российской Федерации, а также мораторий на увеличение ставок налогов», - сказал Максим Ермолович.

По оценке Минфина, будет снижаться потребность в оказании государственной поддержки предприятиям. «Это естественный процесс - повышается эффективность госпредприятий, снижается их потребность в каких-то вливаниях со стороны бюджета. Остается разобраться только с небольшим количеством предприятий, выстроить схемы их поддержки. Но как глобальный тренд в долгосрочной перспективе господдержка снижается», - пояснил министр. За счет уменьшения господдержки будут наращивать объем бюджетных инвестиций.

«Это основные требования бюджетной политики на среднесрочную перспективу, каких-то глобальных изменений в структуре бюджета мы не ожидаем», - резюмировал Максим Ермолович.

Источник: БЕЛТА