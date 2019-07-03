Беларусь и Великобритания запустят процедуру Торгового диалога

Беларусь и Великобритания в июне запустят процедуру Торгового диалога.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя встречу в Лондоне с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джорджем Холлингбери, сообщает БЕЛТА.

"На встрече с Джорджем Холлингбери мы обсуждали развитие внешней торговли, Великобритания традиционно является нашим важным торговым партнером. Основной итог встречи - мы договорились, что во время визита в ходе II Европейских игр, на открытие которых Джордж Холлингбери приедет как представитель правительства Великобритании, мы запускаем процедуру Торгового диалога", - рассказал Сергей Румас.

Торговый диалог - это аналог межправительственной комиссии между Беларусью и Великобританией. "Надеемся, что в рамках этого процесса нам удастся под патронажем двух правительств активизировать нашу внешнюю торговлю", - отметил премьер-министр.

Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание Торгового диалога на уровне правительств Беларуси и Великобритании подписан в 2018 году. Он нацелен на расширение сотрудничества в области взаимной торговли и инвестиций.

Великобритания является одним из основных торговых партнеров Беларуси. Основные экспортные позиции Беларуси - нефтепродукты, продукты перегонки каменноугольной смолы, прутки из нелегированной стали, отходы, полученные при извлечении прочих растительных масел, свинец необработанный, мебель, устройства на жидких кристаллах и лазеры, металлоконструкции алюминиевые, изделия из черных металлов. В январе-апреле товарооборот Беларуси и Великобритании составил $1027,3 млн, сальдо сложилось положительным для Беларуси в размере $843,3 млн.

Есть потенциал для углубленного сотрудничества в добывающей, химической и металлургической промышленности, для инновационного и научно-технического взаимодействия. Для белорусской стороны представляет большой интерес сотрудничество в фармацевтике и биотехнологиях, автомобилестроении, пищевой и легкой промышленности, сфере информационных технологий.

Источник: БЕЛТА