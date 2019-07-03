Петришенко о ситуации в ЕАЭС: замедление интеграции из-за "головокружения от успехов"

Вице-премьер Беларуси считает, что в Евразийском экономическом союзе наблюдается замедление интеграции из-за "головокружения" от прежних успехов, а Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) нуждается в расширении полномочий и повышении ответственности.

Об этом он заявил сегодня на ХXIII Петербургском международном экономическом форуме, выступая на одной из его основных секций - "Евразийский экономический союз. Стратегия будущего", сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Во время форума. Фото посольства Беларуси в России

Отвечая на вопрос президента Делового совета ЕАЭС Виктора Христенко, выступившего в качестве модератора сессии, о предстоящем со следующего года председательстве Беларуси в ЕЭК и основных стратегических задачах, стоящих перед ЕАЭС, Игорь Петришенко отметил, что каждая страна должна получать свою выгоду от этого интеграционного союза. При этом на сегодняшний день наблюдается замедление интеграционных процессов, а достигнутые договоренности выполняются не в полной мере. "Мы от зоны свободной торговли, созданной в СНГ, максимально быстрыми шагами перешли к единой таможенной территории, к Таможенному союзу "тройки", а затем сразу же приросли, расширились и трансформировались в Евразийский экономический союз "пятерки". И получается, что на определенном этапе, как говорили классики, у нас появилось "головокружение от успеха" интеграционного, но по многим аспектам, мы видим, не удалось достигнуть такого успеха", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что притормозив процесс наделения определенными полномочиями ЕЭК, оставив при этом ключевые аспекты регулирования за национальными правительствами, в настоящее время наблюдается рост количества препятствий во взаимной торговле. "Мы доработались до того, что даже отдельного министра ЕЭК по изъятиям ввели, который занимается только изъятиями, но, к сожалению, их не становится меньше, их становится больше. Поэтому надо преодолевать национальный эгоизм, еще раз проинвентаризировать все то, чего нам удалось достичь за пять лет нашего функционирования", - считает Игорь Петришенко.

Вице-премьер подчеркнул также необходимость расширения регуляторной компетенции Евразийской экономической комиссии. "ЕЭК должна обладать более широкими полномочиями, и уровень ее ответственности должен тоже повышаться, - убежден он. - Если из-за того, что комиссия не досмотрела, был нанесен ущерб от непринятия, промедления, либо принятия решения об отмене того или иного решения, принятого национальным правительством, которое нанесло ущерб другим странам, - должны вводиться компенсационные элементы ответственности, иначе мы не преодолеем тот нигилизм, который, к сожалению, существует в правоприменительной практике нашего Евразийского экономического союза".

Говоря о цифровизации экономических процессов в ЕАЭС, вице-премьер подчеркнул, что она должна подводиться под конкретные проекты. "Цифра не должна быть ради цифры", - подчеркнул он.

Игорь Петришенко выразил надежду на то, что в ближайшее время повестка дня евразийской интеграции станет понятной простым людям, которые должны чувствовать преимущества от нее. Он заверил, что Беларусь сделает все возможное, чтобы ее председательство принесло в результате успех всему Евразийскому экономическому союзу.

На Петербургском международном экономическом форуме члены белорусской делегации во главе с Игорем Петришенко принимают также участие в работе секций "Энергетическая панель", "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности", "Российская экономика в поисках стимулов роста", в пленарных заседаниях.

Источник: Белта