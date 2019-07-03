На международной выставке в Кении собрались участники Национальной экспозиции Беларуси

Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси организовал 5 июня Road Show, которое собрало участников Национальной экспозиции Республики Беларусь в кенийской выставке «FOODAGRO».

Участники Road Show получили ответы на актуальные вопросы, связанные с ведением бизнеса в данном регионе, в том числе, в режиме онлайн от Посольства Республики Беларусь в Республике Кения.

Белорусские товары в Кении представят: концерн «Белгоспищепром», ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш», ОАО «Бобруйскагромаш» и другие производители. «Наша сельхозтехника вполне способна составить конкуренцию европейским аналогам, а в части стоимости – на порядок обойти. Ведь именно ценовая доступность товара является приоритетным фактором для африканского рынка», - считает начальник управления перспективного развития продаж в страны дальнего зарубежья ОАО «Гомсельмаш» Юрий Рафеев.

«Кения – одна из самых платежеспособных стран Восточной Африки, в которой постоянно объявляются государственные программы финансирования, работает много крупных компаний, проявляющих готовность к взаимовыгодной торговле, осуществлению сборки техники, спрос на которую в стране постоянно растет. Кения является центром восточноафриканского сообщества, в которое включены 6 стран. Это большая зона свободной торговли с унифицированным таможенным союзом, общая численность населения которого сопоставима с Российской Федерацией и составляет свыше 140 млн человек», - отметил Советник по торгово-экономическим вопросам Посольства Роман Козырь.

«Кения - это почти 50 миллионная страна с богатыми природными ресурсами, около 50 % территории которой занято под сельское хозяйство. Было бы правильно использовать данную выставку как возможность заявить о белорусском потенциале поставок сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продуктов питания. Ведь Беларусь работает по экспорту с более чем ста странами, и эту географию надо расширять, включая в нее страны дальней дуги», - заявил директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо.

Участники Road Show получили также дополнительную информационную поддержку: справочник маркетинговых исследований по кенийскому рынку и журнал «Конъюнктура рынков», посвященный Республике Кения. Оба продукта разработаны Национальным центром маркетинга в рамках подготовки Национальной экспозиции Республики Беларусь в «FOODAGRO».

Для справки:

«FOODAGRO» является составной частью крупнейшего выставочного мероприятия в Восточной Африке «KITE – Kenya International Trade Exhibition» и будет проходить с 1 по 3 августа 2019 года. Торговый и финансовый центр континента Республика Кения играет ключевую роль в крупнейшем интеграционном объединении – Общем рынке Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), в состав которого входит 21 страна Северной, Восточной и Южной Африки.

Источник: Национальный центр маркетинга