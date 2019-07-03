Справка по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) за апрель

По состоянию на 01.05.2019, в производстве экономических судов находится 2245 дел об экономической несостоятельности (банкротстве). Из них о банкротстве организаций частной формы собственности – 2041 дело (91 % от общего количества).

В производстве экономического суда города Минска находится 34 % от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) (769 дел).

По состоянию на 01.05.2019 в производстве экономических судов Республики Беларусь числится 205 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации (информация по указанным делам приведена в приложении 1).

Информация по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) сельскохозяйственных организаций отражена в приложении 2.

В приложении 3 приведена обобщенная информация о количестве дел об экономической несостоятельности (банкротстве), по которым вынесены решения о введении санации и решения об открытии ликвидационного производства.

В приложении 4 отражена информация по делам, возбужденным в апреле 2019 года.

Так, экономическим судом Брестской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении государственного унитарного дорожно-строительного предприятия «Белоозерская ДСПМК-26» (определение от 10.04.2019) и сельскохозяйственных предприятий – открытого акционерного общества «Хомское» (определение от 29.04.2019), открытого акционерного общества «Ганцевичский райагросервис» (определение от 30.04.2019), открытого акционерного общества «Дрогичинский райагросервис» (определение от 29.04.2019).

Экономическим судом Гомельской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении Белорусско-нидерландского совместного предприятия «АМИПАК» ОАО (определение от 04.04.2019).

Экономическим судом Гродненской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении Вороновского районного унитарного предприятия бытового обслуживания населения (определение от 26.04.2019).

Экономическим судом Минской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального производственного дочернего унитарного предприятия «Молодечнострой материалы» (определение от 01.04.2019).

Экономическим судом Могилевской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении открытого акционерного общества «Пошив и ремонт обуви» (определение от 03.04.2019), открытого акционерного общества «Строитель» (определение от 11.04.2019).

В отчетном периоде экономическим судом города Минска завершено ликвидационное производство в отношении открытого акционерного общества «Инкотех» (определение от 11.04.2019).

Экономическим судом Могилевской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении сельскохозяйственного предприятия – открытого акционерного общества «Осиповичирайагропромтехснаб» (определение от 02.04.2019).

В связи с утверждением мировых соглашений в апреле 2019 года экономическим судом Брестской области прекращены производства по делам об экономической несостоятельности сельскохозяйственных предприятий – открытого акционерного общества «Любашево» (определение от 08.04.2019), открытого акционерного общества «Возрождение» (определение от 17.04.2019).