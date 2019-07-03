В ЕЭАС будут снижены таможенные пошлины на 135 товаров

В Евразийском экономическом союзе принято решение о снижении ввозных таможенных пошлин на 135 товаров, среди них и некоторые транспортные средства.

Зона таможенного контроля. Фото: ИА PrimaMedia

По сообщениям пресс-службы Евразийской экономической комиссии, Совет ЕЭК принял решение внести изменения в единую товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров. Решение принято в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО.

Уже в текущем году планируется снизить таможенные пошлины на 135 тарифных линиях. При этом ввозные пошлины на 111 товаров будут снижены уже с 1 сентября 2019 года. остальные 24 тарифа будут снижены с 1 января 2020 года.