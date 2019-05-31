Новые купюры в Беларуси и Евросоюзе

В нашей стране ввели в обращение обновленные банкноты номиналом 5 и 10 белорусских рублей, а в Евросоюзе появились новые купюры 100 и 200 евро.

С 20 мая находятся в обращении обновленные банкноты образца 2009 г. номиналом 5 и 10 белорусских рублей 2019 г. выпуска. Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 5 и 10 белорусских рублей усилен за счет дополнительного водяного знака и более широкой защитной нити, сообщает пресс-служба Нацбанка. В дизайн обновленных банкнот внесен ряд изменений: исключен реквизит «Старшыня Праўлення» и факсимиле подписи; приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия; указан год выпуска в обращение – 2019-й.

Также в пресс-служба напомнила, что средний срок службы мелких и средних номиналов банкнот составляет от одного года до трех лет, поэтому Национальный банк на постоянной основе осуществляет заказ недостающих банкнот и монет, что является обычной практикой центральных банков по выполнению функции обеспечения экономики наличными деньгами.

В Евросоюзе новые купюры в 100 и 200 евро вошли в обращение с 28 мая. Согласно информации Европейского Центробанка, не изменилась цветовая гамма обновленных банкнот, однако произошли некоторые изменения с дизайном, пишет Newsbel.by. Размер купюр стал уже, ширина осталась такой же, как у купюр в 50 евро. Купюру нового размера, как сообщается, будет удобнее держать в кошельках, а банкоматам их будет легче и быстрее обрабатывать. Также на новые купюры в 100 и 200 евро были нанесены дополнительные элементы защиты. Спецзнаки, которые не способен разглядеть человек, может считывать только машина. На них также появилась голограмма, меняющаяся при изменении положения банкноты.