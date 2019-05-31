Конфискация имущества: что изменится с 19 июля

Менее чем через два месяца вступят в силу поправки в Уголовный кодекс.

Главная новация, которой давно ждали - практически полный отказ от так называемой общей конфискации, вместо которой будет применяться конфискация специальная. Т.е., в большинстве случаев речь будет идти об изъятии не всей собственности физического лица, а только имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, дохода, полученного от использования такого имущества, предмета, орудия и средств совершения преступления, вещей, изъятых из оборота.

- На протяжении длительного периода времени институт конфискации в нашей стране ассоциировался с наказанием (мерой административного взыскания), представляющим собой механизм изъятия в собственность государства имущества, принадлежащего осужденному (лицу, привлекаемому к ответственности). При этом Уголовный кодекс БССР 1960 г. предусматривал возможность применения конфискации всего нажитого имущества за совершение даже незначительного преступления, - поясняет адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского Константин Остапюк.

Теперь подходы радикально изменятся. Это связано, прежде всего, с принятием Директивы Президента №4 и Закона Республики Беларусь от 09.01.2019 №171-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь».

- В частности, из многих санкций статей особенной части УК исключена так называемая «общая конфискация», которая могла быть назначена судом в качестве дополнительного наказания при вынесении приговора, - говорит К. Остапюк. - Для сравнения: если в настоящее время слово «конфискация» употребляется в УК 197 раз, то после вступления изменений в силу (с 19.07.2019 г.) оно будет встречаться только 10 раз.

Для примера: если ранее санкция по преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) предусматривалась возможность назначения наказания в виде лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего обвиняемому, то в настоящее время вместо конфискации судом может быть назначен штраф. А специальной конфискации может быть подвергнуто только то имущество и доходы, которые были получены преступным путем.

Подробнее об изменениях в УК РБ, вступающих в силу 19 июля, читайте в статье К. Остапюка «Конфискация: от общей - к специальной» в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Что ждать от поправок в Уголовный кодекс», №1 (235) - январь 2019.

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