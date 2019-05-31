Убыточные совхозы будут спасать новой отсрочкой платежей

Минсельхозпрод разъяснил - как сельхозпредприятия смогут воспользоваться льготами, заложенными в Указ №399.

Этот документ был подписан Президентом Беларуси 2 октября 2018 г., и вызвал неоднозначную реакцию у предприятий, которые тесно работают с АПК. Как известно, он позволяет многим сельхозпроизводителям получить отсрочку по долгам на 3 года с последующей рассрочкой платежей на 5 лет. Поэтому в текущем году ряд частных компаний отказались от поставок продукции сельхозпроизводителям, подпадающим под действие Указа, без предоплаты.

Особенно много вопросов до сих пор вызывают критерии, по которым то или иное сельхозпредприятие может воспользоваться прописанными в Указе льготами. Выступая на встрече в Республиканском клубе руководителей «Диалог», это разъяснила начальник отдела реформирования, предпринимательства и малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталья Занько:

- На организации, которые находятся в процедуре ликвидации, нормы Указа №399 не распространяются. Это относится и к предприятиям, которые проходили процедуры финансового оздоровления в соответствии с Указом №253 от 4.07.2016 г. «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» и восстановили платежеспособность. Оставшуюся категорию проблемных сельхозпредприятий в случае соответствия новым критериям могут включить в формируемый перечень.

Как отметила представитель министерства, согласно Указу №399 сельскохозяйственные организации, у которых неплатежеспособность приобретает или имеет устойчивый характер, проводят работу с кредиторами по выбору механизма реструктуризации, разрабатывают бизнес-планы, которые в свою очередь рассматриваются на комиссиях по предупреждению экономической несостоятельности, созданных при райисполкомах и облисполкомах.

- В результате принимается решение о том, возможно ли с помощью инструментов данного Указа и собственных расчетов предприятий провести оздоровление? Если да, то облисполкомы включают их в перечень согласно Указу №399, а если нет - организация продолжает начатую процедуру санации, - рассказала Н. Занько.

Подробнее о механизме финансового оздоровления в АПК, предусмотренном в Указе №399, читайте в статье А. Снежиной «Ситуацию с долгами еще можно исправить?», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

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