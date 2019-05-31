Как будет организовано общественное обсуждение НПА

В Беларуси перенимают зарубежную практику анализа последствий принятия нормативных актов. Но, как обычно, есть нюансы…

С 1 февраля 2019 г. в Беларуси вступили в силу Закон от 17.07.2018 г. №130-З «О нормативных правовых актах» и постановление Совмина от 25.01.2019 г. №54 «О прогнозировании последствий принятия (издания) нормативных правовых актов». Кроме того, постановлением Совмина от 28.01.2019 г. №56 утверждено Положение о порядке проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов.

- Эти документы, разработаны при экспертной поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) и при участии деловых объединений страны, - рассказала глава Представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Беларуси Ольга Щербина. - Предполагается опубликование вынесенных на общественное обсуждение проектов на сайте «Правовой форум Беларуси», вынесение их на парламентские слушания и распространение через СМИ. Информация о начале публичного обсуждения должна размещаться на Национальном правовом портале pravo.by, в СМИ, а также на официальных сайтах госорганов.

К работе по прогнозированию последствий принятия НПА могут привлекаться представители общественных объединений, в том числе бизнес-союзов и ассоциаций, отстаивающих интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это делается с целью своевременно выявить избыточные обязанности, запреты и ограничения, а также необоснованные расходы, которые могут появиться в случае принятия нового НПА. При этом госорганы обязаны учитывать результаты публичного обсуждения проекта.

Но, как считают эксперты, белорусская практика пока еще далека от мировых стандартов, поскольку в списке «допущенных» к публичному обсуждению проектов НПА очень много исключений. В том числе такие важные законодательные новеллы, связанные с бюджетным и валютным законодательством, денежно-кредитной политикой, изменением налогов и пошлин.

- При этом вызывает вопросы не столько перечень исключений из общественного обсуждения (например, для обороны, национальной безопасности и госсекретов), сколько наличие в законе формулировок: «могут быть вынесены» или «как правило, подлежат» публичному обсуждению, - считает глава Представительства IFC. - Таким образом, многое будет зависеть от позиции и готовности органа госуправления к прозрачности законотворческого процесса - и это создает определенные риски.

Подробнее о новых правилах разработки НПА в Беларуси читайте в статье О. Щербиной «И бизнес сможет сказать свое веское слово», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Право не должно тормозить экономику».

«Экспертиза покажет, каковы последствия принятия НПА для бизнеса».