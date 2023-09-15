Гастрольный тур артистов Большого театра Беларуси в Китае

Мировые сцены продолжают объединять искусство и культуры разных наций: солисты Большого театра Беларуси отправились в гастрольный тур по величественной стране Востока.

Гастрольный тур, организованный в рамках долгосрочного сотрудничества, представит китайской аудитории четыре восхитительных концерта, которые будут проходить в разных городах - Шанхае, Ухане, Чанши и Сяогане. На программе мероприятия - произведения великих композиторов, включая Штрауса и Чайковского, а также уникальные композиции китайских авторов.

Изысканный репертуар будет исполнен выдающимися солистами Белорусской оперы, среди которых заслуженная артистка Беларуси Анастасия Москвина и Виктор Менделев. Артисты принесут свои таланты и страсть к искусству на сцену Китая под руководством заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, дирижера Николая Колядко.

Этот музыкальный диалог между странами продлится до 19 сентября и, несомненно, станет ярким событием в культурной жизни обеих наций.

По данным истории, сотрудничество Большого театра Беларуси с музыкальными театрами Китая насчитывает многие десятилетия. В 2013 году был подписан Меморандум о двустороннем сотрудничестве между Большим театром Беларуси и Национальным центром исполнительских искусств в Пекине. В 2016 году театр присоединился к Международной лиге театров "Шелкового пути", дополнив список своих свершений в сфере мировой культуры.

Белорусские артисты неоднократно привлекали внимание китайской аудитории, участвуя в разнообразных культурных событиях и фестивалях, как в Китае, так и на родине. Такие встречи позволяют укреплять международные связи и углублять взаимопонимание между народами.

Гастрольный тур солистов Большого театра Беларуси стал еще одним этапом в истории успешного культурного обмена между нашей страной и Китаем. Подобные события продолжают доказывать, что искусство способно объединять людей и нации, пересекая границы и культурные барьеры.