Сможет ли белорусская экономика справиться с COVID?

Правительство уверено, что страна способна преодолеть экономический кризис с небольшими потерями и уже в 2021-м увеличит ВВП на 1,8%.

7 декабря на совещании у главы государства подвели предварительные итоги развития отечественной экономики в уходящем году и одобрили целевой прогноз ее развития в 2021 г.

Как сообщил представителям СМИ премьер-министр Роман Головченко, ВВП Беларуси по итогам 2020 г. снизится на 0,8-0,9% (что совсем неплохо для нынешней экономической ситуации, когда в других странах, в частности, в России и Евросоюзе, ожидается падение на уровне 4-9%). Рост инфляции у нас может составить 6,9%. При этом во внешней торговле ожидается положительное сальдо в размере 1 млрд долл. Зарплата в реальном выражении вырастет на 7%.

Что касается будущего года, то прогнозируется темп роста ВВП на уровне 101,8%, рост инфляции - не более 5%. Премьер-министр особо отметил, что «ключевая задача - не только не допустить падения жизненного уровня, но и увеличить реальные доходы населения, жестко контролировать цены, импорт, но делать это экономическими методами, не запретительными».

Между тем многие комментаторы уже оценили прогнозные показатели, разработанные правительством, как недостаточно обоснованные, игнорирующие сегодняшние тенденции развития экономической и политической ситуации в мире в целом и, в частности, у нашего главного союзника - России.

Например, Европейская комиссия в ноябрьском докладе на фоне пандемии ухудшила по сравнению с весенним прогнозом оценки динамики мирового ВВП: до 4,3% в 2020 г. и до 4,6% в 2021 г. В документе подчеркивается, что мировая экономическая активность, которая уже замедлилась с 2018 г., оказалась под ударом пандемии COVID-19, что привело к беспрецедентной рецессии в первой половине 2020 г.

Как полагают эксперты международных исследовательских центров в сфере финансов, кризис 2020 г. можно отнести к числу самых серьезных экономических потрясений последних лет. Причем разброс количественных значений возможного падения ВВП весьма значителен. Замедление развития мировой экономики оценивается в 4,4-7,6%, ожидается, что кризисные явления затронут как минимум 157 государств из 194.

По прогнозам, ВВП Беларуси по итогам 2020 г. снизится на 0,8-0,9%, в РФ и Евросоюзе - на 4-9%.

В контексте мировой рецессии для отечественных субъектов хозяйствования особый интерес представляют прогнозные оценки развития экономической ситуации в России, которая является для Беларуси не только основным торговым партнером, но и главным инвестором. И здесь надо сказать, что относительно будущего нашего ближайшего союзника делаются как позитивные, так и негативные прогнозы. Оптимизм выказывают, как правило, представители министерств и ведомств, а также крупных финансовых структур.

Весьма перспективно выглядят оценки Минэкономразвития РФ. В его отчете, опубликованном в начале ноября, отмечается, что ожидаемый спад ВВП по итогам 2020 г. не превысит 4,4%, а в 2021 г. даже ожидается рост на 3,5%. Это говорит о том, что специалисты ведомства не ожидают затяжного кризиса и рассчитывают на скорое восстановление экономики.

Между тем, оценивая перспективы развития глобальной ситуации в 2021 г., большинство экспертов дают относительно ее будущего негативный прогноз в связи с тем, что развитие мировой экономики в уходящем году существенно замедлилось. Пессимистичные ожидания прежде всего связаны с циклическим кризисом, который может наступить сразу после отступления пандемии коронавируса. Для России это чревато: дальнейшим падением уровня потребления нефти, торможением процесса создания сильной экономической базы и тотальной неопределенностью для бизнеса.

В этом плане представляют интерес выкладки Счетной палаты РФ, которая в свое время представила два альтернативных прогноза развития российской экономики до 2023 г.: базовый и консервативный (стрессовый).

Базовый сценарий предполагал, что основной удар кризиса, порожденного пандемией, придется на II квартал 2020-го, и мировая экономика постепенно восстановится до конца года. А c 2021 г. ожидался ее рост. Соответственно для РФ в 2020 г. прогнозировалось снижение ВВП на 4,2%, в 2021 г. - рост более чем на 2%. Но вторая волна коронавируса поставила крест на этом варианте, автоматически запустив альтернативный.

Консервативный (стрессовый) сценарий исходит из того, что пандемия затянется до весны 2021 г. и вновь введут ограничения на работу бизнеса. В результате в этом году российская экономика снизится на 4,8%. Ее восстановления следует ожидать только в 2022 г., но в 2023-м темпы роста вновь замедлятся.

Негативный прогноз дальнейшего развития ситуации в российской экономике дают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Они констатируют дальнейшее падение ее основных показателей, несмотря на предпринимаемые правительством антикризисные меры. Одновременно в стране растут безработица и показатели бедности.

Мнения большинства аналитиков сходятся в том, что негативный эффект от воздействия второй волны пандемии может усилиться из-за внешнего неблагоприятного политического воздействия. Особую опасность в этом плане представляет курс, которого, возможно, станет придерживаться вновь избранный президент США, которым с большой степенью вероятности может стать Джозеф Байден. Он ранее неоднократно заявлял о намерении ужесточить подход к России и ее союзникам.

В свете вышеизложенного вполне понятным становится скептицизм, с которым независимые эксперты относятся к довольно оптимистичным (по сравнению с мировыми и российскими) прогнозным показателями развития отечественной экономики на 2021 г.

Однако Р.Головченко считает, что возглавляемое им правительство учитывает существующие реалии: «Мы наблюдали ряд шоков для экономики в этом году, и пока нет уверенности, что в следующем году ситуация в мировой экономике значительно улучшится. Мы исходим из того, что определенная турбулентность и на рынках будет присутствовать и кризис спроса будет продолжаться. Поэтому правительство готовится действовать в сложных условиях».

Александр АЛЕСИН

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