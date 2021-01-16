Путешествие в Лиду. Пиво, замок и не только…

Что посмотреть в древнем городе, который когда-то входил в состав Виленского воеводства.

До сих пор ходят споры о происхождении его названия - Лида. Впрочем, историки говорят, что оно не связано с женским именем. Скорее всего, предки назвали город в честь местной реки Лидеи или литовского термина «вырубка», близкого к слову «ляды» (место, отвоеванное у леса для земледелия).

Основная городская «визитка» - старинный замок, который для защиты от набегов татар и тевтонских рыцарей в 1323 г. заложил великий князь литовский Гедимин. К слову, историческое здание неплохо сохранилось до нашего времени. Правда, можно долго рассуждать о качестве проведенных в нем реконструкций.

Первую осуществили в канун московской Олимпиады. Деньги тогда на Лидский замок власти нашли, а вот с толковыми строителями и компетентными реставраторами явно возникла проблема. Хотя и по поводу последующей реконструкции, уже в пору белорусской независимости в начале 1990-х, спорят историки.

В отличие от известных замков в Мире и Несвиже лидский на дворец мало похож - это классическая средневековая крепость. Поэтому, невзирая на хорошую сохранность, шансы попасть в каталог ЮНЕСКО у него весьма призрачные - европейские чиновники простоту и практичность не привечают, пусть даже и исторические. Но лидчан это не смущает.

В замке часто проводят рыцарские фестивали и другие театрализованные представления. Устраивают даже импровизированные турниры для публики. Зимой, когда для турниров и фестивалей не сезон, во внутреннем дворе заливают каток. Есть и кафе. Здесь можно и конференции проводить в специально оборудованном помещении.

Лидский замок для защиты от набегов татар и тевтонских рыцарей в 1323 г. заложил князь Гедимин.

Ну а что пользуется наибольшим интересом? По словам музейных работников, охотнее всего посетители направляются в покои, где представлены орудия средневековых пыток. Еще стремятся попасть на верхние этажи, там хорошая обзорная площадка, откуда удобнее смотреть на город и его архитектурную геометрию. И на высотных переходах вдоль крепостной стены лучше всего «селфиться».

Парк «Горни» у южной городской окраины, опекаемый местным лесхозом, считается уникальным ботаническим объектом. Там можно увидеть необычные для наших широт растения, пройти курс апитерапии, осилить тропы здоровья и проверить личные навыки ориентирования в хитросплетениях «зеленого» лабиринта.

У парка тоже любопытная история. Заложили его в 1881 г. сотрудники императорской государственной лесной охраны на площади 7 га. И он впоследствии пережил все военные лихолетья. Многие высаженные тогда редкие деревья благополучно дожили до наших дней. Прижились даже те, чьей родиной являлись Южная Америка и Австралия.

Сохранились и аллеи 130-летней давности. Вдоль них сегодня - насаждения сибирской лиственницы, веймутовой сосны, белой акации и красного дуба. А самый древний из этих «могикан» - сахарный клен. Его возраст - почти 150 лет, диаметр ствола - под 2 м.

Сейчас здесь функционирует экологический образовательный центр, в своем роде единственный в стране. Тут можно проводить уроки ботаники и зоологии, знакомиться с животным и растительным миром нашего края. Даже интерактив предусмотрен: не только слушать голоса птиц и животных, но и учиться их различать, попробовать стать хорошим следопытом - и тогда не будут представлять секрета следы лесных зверей.

Лидским молодоженам разрешают посадить в бывшем императорском парке свое семейное дерево. Возможно, эти саженцы тоже сумеют дотянуть до статуса вековых. Держат в «Горни» и свою пасеку: желающие могут понаблюдать за жизнью пчел сквозь стенки специального демонстрационного прозрачного улья. А при желании и оздоровиться под их жужжание в специальном апидомике.

Изюминка увлечения всевозможными квестами - зеленый лабиринт. Туи для него высадили не так давно, пока их высота не превышает метра. Но уже скоро можно будет блуждать среди сотен смарагдовых деревьев.

Нельзя обойти стороной и музей леса, расположенный в помещениях, где раньше функционировала так называемая шишкосушилка. Технологию сушки сосновых семян в 1972 г. придумал местный лесничий Федор Войтович. Теперь те механизмы - сугубо музейный экспонат, но позволяют лучше понять, как прежде сушили и очищали семена. Впрочем, для наиболее любопытных гостей линию могут включить и сейчас, дав поработать на холостом ходу.

В лесном музее - еще немало познавательного для любителей природы и сторонников «зеленой» экономики». Можно узнать о местных интересных экологических маршрутах, а потом даже пройтись по ним.

А если хотите «попробовать» очень экзотический путь, то вам - на торфобрикетный завод «Дитва». Это одно из самых крупных предприятий по добыче торфа и производству топливных брикетов, древесного угля и удобрений. Но любят там и туристов. Дают возможность посмотреть, как делают брикет и торфяные удобрения.

А самая главная «фишка» - шанс промчать по узкоколейке в железнодорожном вагончике торфодобытчиков. На приличной скорости, среди прекрасных природных ландшафтов. Разъезды, полустанки, покорно пропускающие состав трактора и автомобили на перекрестках - все как на настоящей «железке». Только расписание не торопит и катить можно не спеша. И машиннист, если попросить, может в свою кабину пустить. Оттуда особые виды и там свои эмоции. Людей разрешено перевозить по узкоколейке на скорости до 25 км/ч, хотя мини-тепловозик «Кузя» может и быстрее.

У торфозавода свой специальный парк железнодорожной техники, включая бульдозеры-снегоочистители. На запасных путях стоит вагон-столовая, который при необходимости тоже может отправиться по маршруту.

Точки добычи дитвянских торфозаготовщиков расположены в живописных местах. На иные площадки, где ведется заготовка, лишь по узкоколейным путям и можно добраться. И сами полевые лагеря смотрятся экзотично, словно в глухой тайге где-нибудь на севере.

Места, где торфоразработки завершены, обычно снова затапливают - для восстановления прежнего состояния. На этих озерах, которых немало вдоль путей, и красота неимоверная, и рыбалка отменная. А в пору, когда затопление лишь начинается, сюда устремляются любители так называемого болотного футбола - погонять мяч по колено в жиже. И болельщиков тогда порой собирается больше, чем на иных матчах мастеров высшей лиги.

Виктор ВИКЕНТЬЕВ

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