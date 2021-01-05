От удобрений и ветеринарии - к производству современных лекарственных средств

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» за 60 лет стал одним из лидеров фармацевтического рынка Беларуси.

Геннадий ЖИВЕНЬ, директор ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»

Справка «Директора»

Несвижский завод медицинских препаратов создан в 1960 г. Сегодня фармацевтическая компания специализируется на производстве стерильных инфузионных и инъекционных растворов, растворов для наружного применения. В ассортименте 37 наименований лекарственных средств, с учетом формы выпуска и дозировок - 105 видов препаратов различных фармакотерапевтических групп.

К юбилею ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» подошел с впечатляющими показателями - в год производится более 27 млн единиц продукции, из них 15 млн лекарственных препаратов в полиэтиленовых бутылках Bottlepack, 3,5 млн в стеклянных бутылках и 8,5 млн в ПВХ-контейнерах. Реализация востребованной продукции в прошлом году обеспечила выручку более 33 млн руб. и 2,9 млн руб. чистой прибыли, рентабельность продаж - 13,3%.

Развитие от истоков

- История предприятия началась 60 лет назад с освоения на базе Альбянского спиртового завода небольшого, но очень важного для народного хозяйства республики производства кормового антибиотика - биомицина. Тогда завод стал первым в Беларуси предприятием подобного рода. И в дальнейшем мы не раз выступали в роли первопроходцев, - сказал Геннадий Живень.

Первым лекарственным средством в линейке продуктов стал уникальный противобактериальный препарат для заживления ран и ожогов «Бализ-2». Но после технического переоснащения в 1992-м завод поменял специализацию с микробиологической на фармацевтическую и стал выпускать растворы глюкозы и хлорида натрия. Тогда же предприятие получило новое, широко известное сегодня название: Несвижский завод медицинских препаратов. В начале 1990-х производственные мощности позволяли производить 700 тыс. бутылок в год, спустя 10 лет - уже 5 млн.

В 2008 г. инфузионные растворы начали выпускать в полиэтиленовой таре Bottlepack по технологии BFS (Blow-Fill-Seal - формование, наполнение, герметизация). В 2014-м на предприятии создан участок по производству инфузионных растворов в полимерных контейнерах. В декабре 2016 г. завершены работы по модернизации линии по розливу инфузионных растворов в стеклянные бутылки, а в 2018-м организован участок по фасовке и упаковыванию балк-продукта.

Сегодня инновационные препараты составляют 46% выпускаемой заводом продукции.

Все участки соответствуют требованиям Надлежащей производственной практики (GMP), что подтверждено соответствующими сертификатами. По словам руководителя, Государственная программа по развитию импортозамещающих производств фармацевтических субстанций, готовых лекарств и диагностических средств открыла перед заводом новые возможности. Он стал самым крупным производителем и основным поставщиком стерильных инфузионных и инъекционных растворов в Республике Беларусь.

В ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» разрабатываются и производятся инновационные препараты, которые составляют 46% от выпускаемой продукции. Основные зарубежные покупатели его продукции - компании России, Азербайджана и Туркменистана.

Инвестиции в будущее

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» активно развивается и готов к освоению новых технологических процессов. Полная модернизация производственных участков, постоянное обновление оборудования позволяют увеличить производительность труда сотрудников, снизить затраты на изготовление продукции и соответствовать международным стандартам.

За последние годы полностью обновлен весь автопарк предприятия - закуплены автомобили, оборудованные холодильно-отопительными установками. Построены склад сырья и материалов, микробиологическая лаборатория и градирня, климатическая камера, обновлены инженерные сети.

В ближайшее время начнется строительство нового здания для фармакологической лаборатории, будет проведена модернизация химической лаборатории, станции обезжелезивания воды и системы водоподготовки. Все перечисленные проекты - это инвестиции в будущее.

Сегодня предприятие стабильно работает, наращивая производственные мощности и объемы выпускаемой продукции. Как считает Г. Живень, фундамент успеха завода - это люди, которые вот уже 60 лет приумножают его достижения и славу. Сегодня на предприятии работают 457 человек. Хорошим помощником руководителя во всех начинаниях стала проф­союзная организация.

Средняя зарплата сотрудников ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» - одна из самых высоких среди всех производственных предприятий региона. Растет чистая прибыль, что позволяет организации финансировать новые проекты, прак­тически не прибегая к внешним заимствованиям.

По заслугам и честь

«Более чем за полвека завод прошел большой и сложный путь от изготовления удобрений и ветеринарных препаратов до полноценного производства современных лекарственных средств, соответствующих международным стандартам. И сегодня ваша фармацевтическая компания входит в число ведущих в отрасли, обладает высококвалифицированными кадрами, новейшими технологиями и точнейшими методами контроля качества», - отметил в поздравлении по случаю 60-летнего юбилея ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» Президент Беларуси А.Г.Лукашенко. И подчеркнул, что многолетняя история успешной работы завода является результатом профессионализма и самого серьезного отношения к делу всего персонала.

Сегодня предприятие ориентируется на современные тенденции, внедряет новейшие технологии, четко следует международным стандартам.

- Безусловно, мы установили высокую планку, но лишь стремление к наивысшему качеству позволяет оправдать выбор тех, кто доверяет ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» самое ценное - свое здоровье. Пользуясь случаем, поздравляю коллектив и ветеранов с 60-летием создания предприятия. Ваш непростой, но нужный людям труд заслуживает самой искренней благодарности. Желаю всем успехов, здоровья и счастья в новом году, - резюмировал директор ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов» Г.Живень.

Алексей ВЛАДИМИРОВ

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