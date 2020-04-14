Количество случаев недобросовестной конкуренции в Беларуси резко выросло

Увеличение числа расследований связано с вступлением в силу нового закона и поправок в действующие НПА.

МАРТ считает развитие конкуренции одной из приоритетных задач государства. Такое мнение на 85-м заседании Республиканского клуба директоров высказал заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, добавив, что белорусская экономика сейчас остро нуждается в структурных реформах, на что указывают и международные организации.

Важный экономический ориентир

По словам заместителя министра, в связи с этим развитие конкуренции становится краеугольным камнем долгосрочного экономического роста. Недавно заработал обновленный Закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», который соответствует общемировым канонам.

Конкуренция - один из инструментов цивилизованного рыночного ценового регулирования.

Документ ввел антимонопольные требования при осуществлении госзакупок, инструменты мягкого права для нарушителей (предупреждение и предостережение), регламентировал порядок рассмотрения дел об антимонопольных нарушениях, определил новые формы недобросовестной конкуренции и обязал монополистов публиковать правила торговой практики по требованию МАРТ.

Справка «Директора»

В рамках реализации протокола о намерениях между МАРТ и IFC 24 апреля 2019 г. в Минске подписано cоглашение о взаимном сотрудничестве. В качестве стратегического направления определена подготовка и реализация программы развития конкуренции в Республике Беларусь и соответствующих дорожных карт в отдельных отраслях экономики.

Цель программы - формирование и совершенствование конкурентной среды, привлечение инвестиций, что в конечном итоге послужит дополнительным импульсом для устойчивого развития белорусской экономики в долгосрочной перспективе. Кроме того, cоглашением утвержден план мероприятий. Срок реализации - с момента его подписания сторонами до 31 декабря 2021 г.

В 2019 г. также внесены коррективы в Закон «О естественных монополиях», разработка которого была непростой. Однако в итоге удалось внести важные изменения в документ. Например, теперь передачу и распределение электроэнергии как монополию планируют разделить на 3 вида деятельности: передачу, распределение и оперативно-диспетчерское управление.

Из сфер естественных монополий исключена почтовая и фиксированная телефонная связь. Это обусловлено постоянными нареканиями на работу РУП «Белтелеком», которые признают и в самой организации. Кроме того, обеспечена публичность процесса регулирования естественных монополий.

В июле 2019 г. вступил в силу обновленный Закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», применение которого МАРТ считает позитивным. «Может быть, бизнес пока не полностью почувствовал перемены, но госсектор очень бурно реагировал на нововведения. Этот законопроект готовился 2 года. Существенные изменения претерпела процедура госзакупок, введен запрет на изменение цены договора. Эта мера, с точки зрения заказчиков, снизила коррупционные риски, - сказал А.Картун.

Создана единая государственная информационно-аналитическая система по управлению госзакупками (ГИАС).

Заслон недобросовестной конкуренции

Количество поступающих в МАРТ обращений в связи с признаками недобросовестной конкуренции ежегодно увеличивается. Если в 2017 г. комиссия по установлению нарушений антимонопольного законодательства рассмотрела 76 дел, из которых по 24 установлены факты несоблюдения требований, то в 2019-м - 148 дел и 18 нарушений соответственно.

В 2019 г. комиссией МАРТ рассмотрено 148 дел и установлено 18 фактов нарушений антимонопольного законодательства.

В прошлом году в структуре нарушений преобладала недобросовестная конкуренция (72% случаев). Также зафиксированы антиконкурентные акты и действия госорганов, злоупотребление доминирующим положением, ограничивающие конкуренцию соглашения и требования к госзакупкам.

Важно отметить, что административные взыскания не применяются при добровольном устранении нарушений. В таких случаях используются превентивные меры - предупреждение (выдается госорганам) и предостережение (выдается должностным лицам).

За 2019 г. вынесено 37 предупреждений, из них 30 - госорганам, остальные - хозяйствующим субъектам-доминантам, а также 2 предостережения. Рассмотрение 11 дел прекращено в связи с восстановлением конкуренции.

В прошлом году в структуре нарушений преобладала недобросовестная конкуренция (72% случаев).

Такие предупреждения получили многие госорганы, особенно это касается местных исполкомов. «Мы не скрываем: приходилось объяснять некоторым руководителям, чем вызваны подобные решения. Не все понимают, как одна госструктура может вынести предупреждение другой об ограничении конкуренции и о том, что в отношении них могут быть применены административные меры. Это вызывало возмущение», - рассказал А.Картун.

Биржа как эффективный стимул

Одним из повышающих конкуренцию инструментов стали биржевые торги, считают в МАРТ. Так, в апреле 2019 г. на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) начались торги молочным сырьем.

«Были большие опасения со стороны сельхозорганизаций, но в итоге 20 производителей и 28 переработчиков теперь участвуют в биржевых торгах. Цены на сырье при этом выросли на 16%, в результате предприятия получили дополнительную выручку в размере 268 тыс. руб. Мы планируем в дальнейшем использовать этот инструмент и в других товарных секциях БУТБ»,- констатировал заместитель министра.

Лекарства по справедливой цене

Еще одно новшество в сфере ценового регулирования касается предельных цен на медпрепараты. Имеется в виду Указ «О регистрации цен на лекарственные средства». Документом установлены требования к обязательной регистрации предельных отпускных цен производителями и импортерами лекарств. Ранее же регулировались отпускные цены в рознице.

В рамках пилотного проекта положения Указа распространялись на 37 лекарств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний при их обращении на территории страны. С 1 января 2020 г. требования документа содержат перечень основных лекарственных средств, определяемый Минздравом, а также медпрепараты, применяемые для экстракорпорального оплодотворения. С 1 марта поэтапно, каждые 2 месяца, устанавливается запрет на реализацию лекарственных средств, на которые не зарегистрированы предельные отпускные цены.

В результате действия Указа из 256 согласованных цен по 109 позициям снизились предельные отпускные цены по сравнению с действующей фактической стоимостью при реализации в размере 0,26-65%. По 27 позициям цены установлены на уровне фактических, по 77 есть незначительный рост в пределах 1-6%.

«Это один из инструментов цивилизованного рыночного ценового регулирования. Казалось бы, предприниматели должны в штыки воспринять подобные меры, но они нас в этом плане поддержали, поскольку выступали за четкие и прозрачные правила ценообразования. Новый механизм позволит снизить цены на лекарства и прекратить существующую ситуацию, когда медпрепараты у нас зачастую дороже, чем в соседних государствах», - отметил А.Картун.

IFC и программа конкуренции

Как сообщил заместитель министра, проект Программы развития конкуренции в Беларуси направлен на согласование заинтересованным госорганам и бизнес-союзам. Он подготовлен совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC), с которой МАРТ в апреле 2019 г. заключил соглашение о сотрудничестве.

Программа насыщенная, предусматривает как общие, так и специальные меры. Планируются дальнейшее развитие и совершенствование законодательства, обеспечение соответствия государственного, в том числе отраслевого, регулирования требованиям антимонопольного законодательства с обеспечением конкурентной нейтральности, снятие инфраструктурных ограничений и барьеров в сферах естественных монополий.

Еще одно направление - адвокатирование конкуренции и повышение профессиональной грамотности госслужащих в области конкурентной политики, а также совершенствование работы самого МАРТ. По мнению А.Картуна, в Беларуси по сравнению со странами-соседями очень ограничены полномочия антимонопольного органа. Порой представители ведомства видят серьезные нарушения, но не могут привлечь к ответственности тот или иной субъект хозяйствования.

Специальные меры развития конкуренции коснутся агропромышленного комплекса, лесной промышленности, здравоохранения, образовательных, телекоммуникационных, риелторских и рекламных услуг, энергетики, страхования и нотариальной деятельности.

«Понятно, что по определенным причинам госорганы могут быть недовольны какими-то разделами программы. Когда мы проводили консультации, то на вопрос, что нужно менять с точки зрения развития конкуренции в регулируемой отрасли, звучал традиционный ответ: «Ничего. Не лезьте сюда. Все хорошо, конкуренция в принципе не нужна», - резюмировал А.Картун.

Марина НОСОВА

Ссылки по теме:

МАРТ отмечает рост количества обращений о нарушении антимонопольного законодательства

Об основных нарушениях на трансграничном рынке ЕАЭС