Основной тренд ИТ-рынка - переход от накопления данных к их интеграции

Информация становится «новой нефтью». Она собирается, перепродается, повышая эффективность бизнеса.

Основателю «Алибаба Групп» Джеку Ма приписывают выражение, моментально ставшее крылатым в эпоху цифровой трансформации: «Данные - это новая нефть!». Предприниматель имел в виду, что возможность управления данными в наше время может принести такой же баснословный доход, как и углеводородное сырье, подаренное отдельным нациям природой. Тем самым каждая нация в состоянии исправить «прихоть Провидения» и управлять своим благосостоянием, построив настоящую экономику знаний.

Слишком много информации?

Информационные технологии уже начинают поругивать за их «чрезмерную эффективность». Благодаря интернету, мобильной связи, ЦОДам, гаджетам, человек погружается в пучину информации, в которой недолго и утонуть. Доступ к информации еще недавно мог быть конкурентным преимуществом. СМИ торговали информацией и брали честно заработанные деньги за ее создание и распространение. Сегодня, наоборот, каждый, кто генерирует информацию, благодарит аудиторию и призывает оставаться с ним. А слушатель и зритель - в растерянности мигрирует между блогерами, влогерами, ютуберами и телеграм-каналами. Бизнес не успевает осваивать новые каналы коммуникации с потребителем. Но обратного пути нет - выдавленную пасту не засунешь обратно в тюбик. Нужно осваиваться в этой реальности.

В отличие от нефти, которая, как говорят приверженцы биогенной теории, может закончиться, и с ней закончится достаток нефтедобытчиков, данные не закончатся никогда. Их накопление только набирает темп. Понятие «Большие данные» (Big Data) у всех на слуху как со знаком плюс, так и со знаком минус. Плюс - это возможность получить полную характеристику рынка и даже отдельного человека. Минус - покушение на «святое», на то, что ни один человек не хотел бы выносить на всеобщее обозрение - персональные данные. Истина как всегда где-то посередине. Большие данные уже дают возможность «читать» любого человека со всеми закоулками его души, определять его вкусы, пристрастия и целевым образом предлагать те продукты и услуги, от которых он точно не сможет отказаться. Бизнес взял на вооружение эти технологии, и опять же - обратного пути нет, иначе окажешься неконкурентным.

Сегодня ценность представляет не столько накопление данных, сколько возможность их структурировать, интегрировать и переносить без потерь.

Практика доказывает, что наибольшую ценность представляет не накопление данных как таковое, но возможность их структурировать, интегрировать, переносить без потерь. Именно в этом направлении развернулось соревнование между ведущими ИТ-вендорами, причем сразу по трем направлениям: аппаратные решения, программные решения и программно-аппаратные платформы. Для корпораций возможность выйти на рынок с удобными и перспективными предложениями становится вопросом выживаемости. А ведь никто не хочет умирать! Тихая война идет в глубинах ЦОДов, где соревнуются IBM, SAP, Oracle и другие глобальные игроки, производители программного обеспечения и оборудования. К ним добавляются поставщики облачных решений, такие как Amazon и Microsoft Azure. Есть и те, кто предлагает все сразу: аппаратные решения, программные комплексы и облачные решения. И все это для того, чтобы бизнес постоянно оставался онлайн. Потому что виртуализация бизнеса - свершившийся факт. И «простой» сайта может обернуться критической потерей выручки.

Данных много не бывает

Дарья Алешкова, менеджер по интеграции и цифровым технологиям Oracle CIS, отмечает:

- Если 20 лет назад была эра баз данных - компании накапливали реляционные данные, то сейчас данные - как «новая нефть». Это то, что собирается, перепродается, повышает эффективность бизнеса, позволяет строить статистические модели, создавать таргетированный маркетинг.

Наряду с реляционными данными, т.е. базами, состоящими из взаимосвязанных таблиц, бизнесу приходится иметь дело с нереляционными, нетабличными данными и такими форматами как XML - языком разметки данных в интернет. Так как информационные технологии развиваются частными компаниями, в ИТ всегда была очень большая динамика и очень большой разброс форматов. И здесь уже благодарить не за что. Как оказалось, при постоянном накоплении разноформатных данных они перестают работать, перестают быть той самой «нефтью».

При накоплении большого объема разноформатных данных они перестают работать.

Сейчас в сфере работы с данными примерно та же ситуация, как в производстве мобильных телефонов лет 10 назад: раскладушки, слайдеры, перевертыши - каких только форм-факторов не было! А уж про зарядные и вспоминать не хочется. Сегодня мы имеем моноблок и зарядное под микро-USB. И это стандарт. Такого решения ждет и сфера обработки данных. Но пока корпорация IBM предлагает СУБД DB2, известную еще с 1995 г. Поставщик ERP-решений - немецкая SAP - рекомендует работать со своей СУБД SAP Hana. И, конечно, американская Oracle, которая и создавалась в 1977 г. как разработчик СУБД, продолжает развивать свои продукты. Надо признать, что Oracle может оказаться для управления данными тем же, чем стала Apple для смартфонов, хотя бы потому, что за почти 50 лет компанией накоплен огромный опыт в управлении информацией. В последнее время она проводит серию семинаров, основной тон которых можно передать крылатой фразой: «Ребята, давайте жить дружно!». Фактически оказалась, что компания в состоянии предложить универсальные решения по хранению и интеграции данных из разных источников.

Тренд - интеграция

Работая в конкурентном поле, невозможно навязать рынку одно единственное решение. Но можно пойти по пути интеграции данных разных форматов и из разных источников. Интеграция стала очевидным трендом в управлении данными. Сегодня практически в любой корпоративной информационной системе присутствуют решения для управления цепочками поставок (supply chain management, SCM), планирования ресурсов предприятий (enterprise resource planning, ERP), управления взаимодействия с клиентами (customer relationship management, CRM), управления интеллектуальными ресурсами бизнеса (business intelligence, BI) и для электронной коммерции (eCommerce). Интеграция данных - это прежде всего их хранение, актуализация (обновление) и поиск. Но этого уже недостаточно - эффективность подразумевает интегрированные приложения и интегрированный доступ к данным, включая находящиеся в других системах.

Д. Алешкова отмечает основные вызовы в интеграции данных:

Безусловная целостность и полная передача данных.

Скорость передачи и скорость обработки данных должны быть примерно равными, чтобы избежать «бутылочного горлышка».

Высокое качество данных - сейчас на основе информации принимаются денежные решения, значит, необходимо гарантировать качество данных, чтобы они не стали причиной потери денег.

Вариативность информационных платформ и единый инструмент для работы со всеми типами, средствами и источниками данных.

Согласно исследованию авторитетной компании Gartner, как раз Oracle является лидером в интеграции данных в настоящее время. В компании отмечают, что это признание - результат реальных достижений и целенаправленных исследований. В итоге предлагается именно то, что ценит бизнес: возможность поддерживать любой класс платформ, причем как с точки зрения передачи данных, так и их обработки. Фактически это означает отсутствие узких мест в интеграции данных. По этим принципам реализован флагманский продукт компании Oracle GoldenGate. В погоне за эффективностью работы с информацией, когда она становится эквивалентом прибыли, здесь реализованы инновационные подходы. Например, концепция «Озера данных», когда информация хранится в зависимости от ее востребованности. Есть реляционные данные, высоко востребованные, которые необходимо предоставлять быстро, и есть хранилище более дешевое - для менее востребованных. В нужный момент пользователь получает то, что затребовал, словно вылавливая рыбку из озера, не задумываясь об источниках и системах хранения информации.

Интеграция стала основным трендом в управлении данными.

Важная задача - репликация данных. Даже в домашней сети есть смартфон, планшет, ноутбук, на которых хранятся разрозненные фрагменты информации. На порядок острее стоит этот вопрос в корпоративной сети или в региональных и глобальных системах. Репликация данных состоит в копировании их из одного источника на другие и наоборот. На репликации строится отказоустойчивость онлайн-площадок и других критически важных информационных систем. Есть много решений для репликации, часто это связано с резервированием ресурсов, когда они большую часть времени не используются. А это существенно увеличивает стоимость владения информационной системой. Oracle GoldenGate заявлено как унифицированное решение и для консолидации, и репликации данных, которое максимально эффективно использует оборудование. Консолидация - объединение информации из разрозненных источников: реляционные и нереляционные БД; базы данных NoSQL; файлы XML.

Репликация здесь понимается в очень широком смысле: репликация данных в одну сторону; двухсторонняя репликация - когда в актуальном состоянии поддерживаются как основные, так и резервные базы данных (с обеспечением бесперебойного обращения к любой из них в разных точках мира); репликация из одного источника на многие экземпляры баз данных. А также - дистрибуция, то есть распределение данных.

По словам Д. Алешковой, Oracle GoldenGate в состоянии обеспечить производительность, исчисляемую терабайтами передаваемой информации в сутки. Такая потребность имеется! Например, в структуре российского Сбера есть как минимум две площадки, где ежедневно передается 5 и 7 терабайт данных. В банке ВТБ перекачивают 3 терабайта в сутки. Практически все крупные российские банки используют это решение, включая Промсвязьбанк, Открытие, Тинькофф. С ним работают и российские телеком-операторы - МТС, «Вымпелком», Tele2, «Мегафон». В глобальном масштабе - такие монстры как VISA, MasterCard, PayPal. Еще один плюс, который выделяет Oracle, состоит в том, что программные решения компании позволяют повысить эффективность инвестиций в аппаратное обеспечение.

Шкаф под ключ

Oracle начиналась как чисто софтверная компания. Но на определенном этапе, в начале 2000-х, когда начали бурно развиваться центры обработки данных (ЦОДы), стало понятно, что на рынке не хватает универсальных аппаратно-программных комплексов (АПК). Oracle предложила такой комплекс - EXADATA, опираясь на готовое серверное оборудование. Спрос подтвердился, и тогда в 2010 г. для усиления позиций на рынке было принято решение о приобретении убыточного на то время производителя «железа» Sun Microsystems.

Современные системы в состоянии обеспечить производительность, исчисляемую терабайтами передаваемой информации в сутки.

За 10 лет эволюции нового технологического решения на рынок было представлено 8 поколений АПК EXATADA, и в каждом из них использовались инновационные передовые решения. Например, твердотельные SSD-накопители в ноутбуках появились относительно недавно. А в EXADATA эти диски используются уже 6 лет. Производитель снова постарался угадать потребности быстро развивающегося рынка и предложить адекватный ответ. Долгое время типовой архитектуры ЦОДов вообще не существовало. Считалось, что каждый такой объект - уникальное порождение инженерной мысли, с опорой на частный специализированный профессиональный опыт. Oracle постаралась предложить свое комплексное решение.

Вот как его поясняет Павел Захаров, менеджер по развитию бизнеса Oracle в Закавказье, Средней Азии, Монголии и Беларуси:

- В случае, когда такое решение собирается из продуктов различных вендоров, всегда необходимо проверить, сопоставимы ли части, оттестировать комплекс. Этот процесс занимает минимум несколько недель, а может и месяцы. В моей практике самый долгосрочный проект интеграции двух шкафов занял почти 3 месяца - ждали ответа от вендоров о совместимости. EXADATA вы получаете единым шкафом, включаете в инфраструктуру и запускаете. И если что-то не так - обращаетесь тоже в «одно окно» - к одному вендору, который решает вопросы и с ПО, и с железом.

Свое универсальное решение в Oracle называют «машиной баз данных». За время эволюции EXADATA она постоянно оказывалась лидером по части инноваций в своей сфере. Производитель гордится, что за 10 лет удалось повысить производительность системы в 320 раз, не увеличивая ее размеров! Не углубляясь в подробности характеристик этого оборудования для крупных ЦОДов, достаточно сказать, что такие машины могут использоваться в критически важных и круглосуточно нагруженных информационных системах, обеспечивающих межбанковские операции, работу центробанков или сервисы уровня YouTube.

Как и все готовое, EXDATA стоит недешево. Но есть плюс и с этой стороны: чтобы защитить инвестиции пользователей, предусмотрена возможность эффективной модернизации и масштабирования АПК. П. Захаров подчеркивает:

- Мы заботимся о заказчике, поддерживая длительный жизненный цикл оборудования. При необходимости модернизации новые компоненты докупаются и добавляются в инфраструктуру, которая остается единым аппаратно-программным комплексом.

Резюмируя

Данные стоят денег. А структурированные, интегрированные и реплицированные данные стоят больших денег. На это делает ставку мировой производитель Oracle, чьи решения в Беларуси хорошо знают. Судя по всему, в ближайшее время нам придется, прежде всего, полагаться на эти готовые, хоть и дорогостоящие продукты. При этом, по расчетам производителя, EXADATA, как «машина баз данных», дает экономию ресурсов на запуск и тестирование - около 53% по отношению к самосборным системам.

Владимир СИРОТКО, генеральный директор ООО «Софтклуб», партнера Oracle в Беларуси:

- Использование EXADATA, кроме прочего, дает снижение совокупных затрат на сервисное обслуживание оборудования и техническую поддержку программного обеспечения АПК. Еще одной статьей экономии средств пользователя информационной системы, использующей машину баз данных, является снижение объемов лицензирования СУБД Oracle и, соответственно, минимизация затрат на ее техническую поддержку. Хочу подчеркнуть, что с EXADATA Oracle закрепил свою позицию лидера в производстве комплексных инженерных решений для крупных информационных систем. В этом продукте реализован мощный научный ресурс компании, который передается пользователю в виде готового удобного решения.

Игорь КЛОКОВ

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