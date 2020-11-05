Кто вчера умер - сегодня жалеет

Самое печальное сейчас - даже не плохая экономическая статистика, а состояние какой-то «безнадеги», охватившее бизнес.

Начну с недавно услышанного анекдота - как говорится, на злобу дня.

Встречаются два директора. Первый спрашивает:

- Ну, как дела?

- Хуже некуда, - отвечает второй. - Перестали покупать даже те, кто никогда не платил!

К сожалению, в нынешней ситуации это скорее грустно, чем смешно. Потому что на наших глазах за последние пару месяцев экономика страны не только не ожила от последствий COVID, на что мы все рассчитывали, но напротив - упала еще ниже. И, конечно, это сказалось буквально на каждом рынке и на каждой отдельно взятой компании. Как выразился один из наших экспертов (не поручусь за дословность): нельзя оставаться «в шоколаде», когда кризис усугубляется…

Сейчас какую отрасль ни возьми - везде найдешь повод для пессимизма. Так, чистая прибыль промышленных предприятий в 2020 г. сократилась в 3,3 раза, а доля убыточных компаний увеличилась с 19,5 до 23%. Суммарная долговая нагрузка промышленных предприятий на 1 сентября превысила 76,1 млрд руб., увеличившись с начала года на 16,9%. Это самый большой рост обязательств за последнее пятилетие!

В аграрном секторе даже с учетом господдержки убытки в этом году увеличились в 2,2 раза до 178 млн руб., просроченная задолженность по кредитам выросла на 2,828 млрд руб. Причем, «дебиторка» покрывает лишь 11,6% обязательств сельхозпроизводителей.

На транспорте прибыль упала на 5,1%. Причем, в 2020 г. прибыль показал только сухопутный и трубопроводный транспорт. Суммарные долги транспортных предприятий на 1 сентября достигли 7,934 млрд руб. (+33,9% с начала года), а просроченная задолженность выросла в 2,6 раза. О принявшем массовый характер «релокейте» в ИТ-сфере наверняка все слышали. Казалось бы, что тут такого? Но, между прочим, «айтишники» до сих пор генерировали почти 6% ВВП. Это почти столько же, сколько дает транспорт или сельское хозяйство!

Но самое печальное - это состояние какой-то «безнадеги», охватившее бизнес едва ли не поголовно. Массово замораживаются новые проекты, несмотря на отмену ограничений на проведение выставок, количество участников и посетителей там оставляет желать много лучшего. Практически нет рекламной и PR активности. Часто приходится слышать: «Какая реклама, когда в стране ТАКОЕ творится»?! А между тем, к нам подбирается вторая волна коронавируса…

И все-таки… Мы не будем сейчас говорить банальности о том, что любой кризис - это не только проблемы, но и возможности. Хотя в Беларуси есть примеры предприятий, которые в 2020 г. нарастили и экспорт, и продажи в целом. Мы все понимаем, что инвестпроекты сейчас окупаются намного дольше и, возможно, некоторые из них и правда стоит придержать до лучших времен. Наверное, правильным будет и как-то «ужаться» по затратам и даже снизить объемы там, где значительно упал спрос.

Дело в другом: уходить сейчас в полный «анабиоз», прекратить общаться со своими клиентами и потребителями - подобно если не смерти, то большими проблемами в будущем для многих брендов. Потому что, когда вирус уйдет, кризис - закончится, власть - сменится (или не сменится) все коммуникации, а равно и доверие к брендам придется восстанавливать. Как говорится, кто вчера умер - сегодня жалеет.

И, положа руку на сердце, возможно, нам действительно нужен был такой, НАСТОЯЩИЙ кризис, с которым мы еще не сталкивались и который покажет все «косяки» нашей экономики, ее уязвимости, проблемы с управлением предприятиями и целыми отраслями. Чтобы когда шторм так или иначе закончится, начать строить бизнес не по привычным советским лекалам, а используя современные технологии и передовой опыт.

Константин КОРЖЕВИЧ

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