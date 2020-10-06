Можно ли ожидать «исхода айтишников» из Беларуси?

Почему ИТ-компании массово изучают вопрос перевода бизнеса в соседние страны.

ИТ-индустрия, созданная в Беларуси - одно из безусловных достижений нашего государства, которое соседние страны признают, кто с восхищением, а кто и с завистью. В последнее время большинство тех, кто называет себя аналитиками, в один голос пророчат, что это наше достижение будет потеряно, а ИТ-индустрия - исчезнет.

…Не сразу строилась

Сейчас уже подзабылась реальная история создания «Белорусской кремниевой долины». А это не был разовый удачный ход. Подлинная история немного не согласуется с утверждениями первого директора ПВТ Валерия Цепкало, что создание Парка - только его заслуга. За четыре года до подписания Декрета №12 «О Парке высоких технологий» был создан «Инфопарк» - бизнес-ассоциация, объединившая ведущие ИТ-компании. Это был пилотный проект нашей «кремниевой долины», плод действительной инициативы снизу.

ИТ-компании стремились легализовать бизнес, который нелегко было вести в не совсем благоприятных тогдашних условиях. Существовавшая индустрия, использовавшая наследие СССР, не замечалась государством. Кроме того, в условиях полуподпольного существования ИТ-компаниям приходилось сталкиваться то локтями, а то и лбами в борьбе за главный ИТ-ресурс - кадры. Чтобы разрешить эти вопросы, профессионалы в данной области подготовили документы, которые легли в основу Указа Президента от 3 мая 2001 г. №234 «О государственной поддержке разработки и экспорта информационных технологий». На 15 лет члены Ассоциации «Инфопарк» получили льготы: освобождение от всех налогов и сборов в госбюджет и внебюджетные фонды «в части выручки от реализации информационных технологий и услуг по их разработке», а также сниженную ставку налога на прибыль (5%).

Лишь спустя четыре года появился Декрет №12 о создании Парка высоких технологий, который предложил компаниям-резидентам уже значительно большие налоговые преференции. Очевидно, что при подготовке этого решения были учтены наработки «Инфопарка». Более 10 лет два технопарка существовали параллельно. К моменту рождения ПВТ индустрия уже была создана, оставалось только двигать этот процесс вперед, рапортуя о растущих цифрах внешнеторгового сальдо. Именно в период «Инфопарка» были созданы крупнейшие общенациональные проекты ЕРИП, «Белкарт» и другие, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Ряд инициатив Инфопарка серьезно продвинул цифровизацию в таких сферах как банкинг, e-Commerce, электронное правительство. ПВТ в его первые годы всего лишь открыл шлюзы для аутсорсинга.

Отток компаний из Ассоциации «Инфопарк» начался, когда с 1 января 2017 г. перестали действовать льготы. Но еще и сейчас, по данным его дирекции, членство сохранили 48 компаний разных форм собственности. К чему это все? К тому, что ПВТ не был создан по росчерку пера или одним инициативным чиновником. Это объективно востребованная структура именно в белорусской юрисдикции, в силу особенностей развития нашей страны. И вряд ли она рассыплется под давлением новых испытаний.

Продуктовая модель

По данным ПВТ, только в этом году в Парк приняты двумя траншами 153 компании. Общее число резидентов сейчас - 886, в них работает около 63 тыс. человек. Всего по данным экспертов в ИТ-индустрии в Беларуси занято свыше 120 тыс. человек. Но это далеко не предел. По мнению основателя и генерального директора «БелХард Групп», автора концепции «IT-страна» Игоря Мамоненко, в белорусский ИТ-сектор можно привлечь до 2,5 млн человек.

В настоящее время в белорусской ИТ-индустрии занято свыше 120 тыс. человек.

Проект задуман на вырост, в его концепции заложены цифры, которые сейчас выглядят фантастическими. Но в ИТ-сфере нередко фантастика очень быстро становится явью. Согласно стратегии развития проекта «IT-страна», «для создания в Беларуси высокоэффективной инновационной экономики к 2035 г. число работающих в цифровом секторе экономики Беларуси должно быть 2-2,5 млн. человек (примерно 50% от общего числа работающих), при средней зарплате по отрасли 3 тыс. долл., а по стране - 2 тыс. долл. При этом ВВП Беларуси вырастет до 200 млрд долл. (сейчас - около 66 млрд) с долей цифрового сектора 75%, а доходная часть бюджета составит 80 млрд долл. Главным драйвером проекта является бизнес-сообщество Беларуси».

Но тут прозвучало страшное и стыдливое слово «релокация». По данным опроса, проведенного одной из белорусских ИТ-команд (компания не называется, чтобы не навредить), сейчас 12 белорусских ИТ-компаний находятся в процессе полного «релокейта», т.е. переезда, 59 - частичного, 112 - к этому готовятся.

Переезд компаний, по мнению И. Мамоненко, вызовет рост цен на их услуги и снизит конкурентоспособность: «С точки зрения налогов - минимум плюс 30% к цене. Кроме того, там больше платят многие местные фирмы, которые будут переманивать ключевые кадры, повышая уровень зарплат. В итоге возрастают риски потери клиентов и сотрудников... Более вероятен не переезд команд, а потеря людей в пользу заграницы и заграничных ИТ-фирм. Но это - личный выбор людей, готовых ради безопасности и больших гражданских свобод радикально изменить свою жизнь».

12 белорусских ИТ-компаний находятся в процессе полного «релокейта», 59 - частичного, 112 - к этому готовятся.

Пессимистичная точка зрения сводится к следующему: «Уезжают не столько компании, сколько уходит внешний ИТ-рынок. А внутренний белорусский рынок не имеет потенциала для развития. Внешний рынок, уходя из Беларуси, уведет современные технологии. В результате индустрия будет деградировать. Ведь именно внешний рынок позволил бурно развиваться белорусской ИТ-индустрии. При стагнации ИТ впадут в депрессию и другие отрасли, связанные с разработкой ПО, они станут неконкурентными...».

Парадоксально, что к возможному апокалиптическому сценарию для ИТ-индустрии привела перестройка ПВТ на продуктовую модель. Это совершенно правильное и логичное решение, закрепленное Декретом №8 «О развитии цифровой экономики» («ПВТ 2.0»), которое обещало дальнейший бурный рост индустрии. Рост и случился - экспорт вырос до 2,2 млрд долл., доля компьютерных услуг в общем экспорте услуг превысила 20%, доля в ВВП составила 6,5%. Но продуктовым командам гораздо легче сменить юрисдикцию по сравнению с теми, кто работает по аутсорсингу.

Только этого и ждали?

Как только в Беларуси случились известные события, мгновенно и «неожиданно» соседние страны сообщили о готовности спасти нашу ИТ-индустрию, прибрав ее к рукам. И это притом, что фактически предложить белорусским «айтишникам» им часто нечего.

Латвия «выстрелила» первой. Ее министр внутренних дел (!) Сандис Гиргенс уже в середине августа предложил ИТ-компаниям из Беларуси перенести свою деятельность в Латвию. В стране год назад приняты поправки к Закону об иммиграции, которые позволяют иностранным бизнесам получить «Голубую карту» ЕС (временный вид на жительство и трудоустройство). В Латвии особенно нежно относятся к стартапам, для них действует «стартап-виза», которую можно получить еще до создания компании. Есть закон «Об оказании помощи стартап-компаниям». Он гарантирует два направления налоговой поддержки: уплату фиксированного сбора в размере 252 евро в месяц на каждого сотрудника с освобождением от уплаты налога на прибыль и подоходного налога; либо специальный налоговый режим (налоги и сборы с зарплат покрываются за счет государства) для высококвалифицированных сотрудников. Поддержка действует один год с возможностью пролонгации на следующий год. Цель - создание 20 стартапов и 120 рабочих мест в них ежегодно. Балтийский масштаб, очевидно, явно отстает от белорусского.

Литва. Много шума несколько лет назад наделала новость, что по соседству с нами создается Vilnius Tech Park. Сообщалось, что в него даже собираются переехать несколько компаний из Сколково. Но оказалось, что это частная инициатива, вильнюсский муниципалитет всего лишь предоставил хорошие условия по аренде в корпусах бывшего военного госпиталя. Так что белорусы, несмотря на географическую и ментальную близость, не мигрировали. Сейчас о релокации в Литву заявили представители свыше 20 наших ИТ-компаний, об этом сообщил министр экономики соседней страны. Однако при этом он признал, что в Литве белорусские «айтишники» «сталкиваются с трудностями при учреждении офисов: банки не позволяют открывать счета». Соответственно, нельзя зарегистрировать предприятие и пригласить работников. Премьер Литвы С. Скверналис пообещал, что правительство «будет искать возможности для тех белорусских ИТ-предприятий, которые решили уйти из Беларуси, чтобы лучшим местом для них стала именно Литва».

Украина подошла к вопросу приема наших компаний масштабнее. Там вообще любят масштабность. Еще тогда, когда у нас действовала одна бизнес-ассоциация «айтишников», на Украине их было около 40. Сейчас там создается «глобальный технологический хаб» Diia City. Существует министерство цифровой трансформации, его глава Михаил Федоров имеет также статус вице-премьера. А советником министра и ведущим юристом хаба приглашен наш знаменитый адвокат Денис Алейников.

Юридическая фирма «Алейников и партнеры» известна тем, что сопровождала сделки по покупке белорусских стартапов крупными американскими и европейскими компаниями. Суммы сделок поражали воображение огромным количеством нулей после значащих цифр. Д. Алейников также участвовал в подготовке Декрета №8 («ПВТ 2.0»). Эволюция его фирмы - прекрасная иллюстрация того, как быстро наращиваются компетенции в сфере ИТ. Ведь поначалу юристы всерьез собирались «продвигать смарт-контракты в массы», не понимая, что это термин программистский, а никак не юридический. Но после сопровождения продажи AIMATTER, Masquerade Technologies, Mapdata, CactusSoft юридическая компания накопила компетенции. Наверняка они пригодятся теперь на Украине.

Из Беларуси на территорию южной соседки уже переехало 300 ИТ-специалистов. Создан специальный портал, который помогает им адаптироваться на новом месте и разобраться в налоговой системе. Первые отзывы белорусских профи: с нашими условиями не сравнить. Льготы, правда, существенные: работа без НДС, сниженная ставка налога на прибыль - 5% вместо 18% (хотя и не для всех). Но главное, что сказывается на конкурентоспособности ИТ-компании - это отчисления на социальное страхование. И они не сравнимы с белорусскими льготными ставками.

Польша. Западный сосед тоже действует масштабно и со знанием дела. Польские специалисты давно изучили наш ИТ-ландшафт. Еще 10 лет назад проводились встречи ИТ-специалистов двух стран, подготовленные посольством Польши. Белорусским «айтишникам» они не показались интересными. Как выяснилось, польский рынок ИТ-разработок сосредоточен в основном на видеоиграх. Что касается крупных инфраструктурных проектов, то они проводятся западными фирмами. Полякам доверено только локализовать эти продукты. Что там будут делать белорусские разработчики без знания языка - непонятно. Но программа релокации Poland Business Harbour («Польша бизнес гавань») запущена, она обещает упрощенную модель получения виз специалистам с годичным хотя бы опытом.

Россия. Взаимодействие российского и белорусского ИТ-рынков пребывает в состоянии вялого равновесия. Российские компании регистрируют свои «дочки» в нашем ПВТ, а белорусы в Сколково не стремятся. Оно и понятно: ИТ-разработка - лишь одно из пяти направлений деятельности российского технопарка, и о приоритете ИТ речи нет. Льготы действуют, в том числе и на социалку (ставка снижена до 14%, ожидается - до 7,5%). Конечно, есть льготы по НДС и налогу на прибыль, сниженные пошлины на ввоз оборудования. Есть также реальная возможность получения грантов до 300 млн российских рублей (почти 4 млн долл.). Есть еще и обширный российский внутренний рынок ИТ-разработок, чего нет у Беларуси. Но нет экстерриториальности, как у нас.

Помимо Сколково, имеется в России несколько других технопарков. Интересный проект «ИТ-Крым» развивается в Севастополе. Главный плюс - курортный климат. Минус - неизбежные международные санкции ко всем компаниям, которые ведут деятельности на спорной с точки зрения Запада территории.

Продолжение следует?

Обидные ошибки, допущенные в отношении белорусской ИТ-индустрии, уже нанесли ей урон. Только отключение интернета чего стоит - ведь есть компании, которые по контракту с зарубежными заказчиками «несут службу» 24х7. Именно технические причины вынудили криптовалютную биржу Currency.com перевести часть сотрудников на работу за пределы страны. Удивительно и желание наступать на грабли, привлекая Департамент финансовых расследований КГК к проверке деятельности ИТ-компаний. Ведь есть опыт необоснованного преследования ИТ-предпринимателя Виктора Прокопени. Надо знать Виктора, чтобы понимать, что таких незлобливых людей в крупном бизнесе совсем немного.

Уходя из Беларуси, крупный ИТ-бизнес уведет современные технологии. В результате индустрия будет деградировать.

Но хочется надеяться, что ситуация с ИТ-индустрией в Беларуси не патовая. Даже несмотря на резкое изменение отношения Аркадия Добкина, сооснователя и главы крупнейшей компании EPAM, прежде - самого яркого стейкхолдера ПВТ. Сейчас А. Добкин высказывает озабоченность ситуацией, хотя и утверждает, что EPAM пока остается в Беларуси.

Взвешенным мнением поделился И. Мамоненко:

- Тот, кто заказывает разработку ПО, хотел бы получить ее в срок, вовремя, с необходимым качеством. Для этого он отслеживает условия, в которых работают его партнеры. И сейчас мы отмечаем растущее беспокойство наших партнеров и их опасения, что не сможем выполнить заключенные контракты. Праздник у конкурентов!

Эксперт с колоссальным опытом отмечает, что, если фирма переезжает в Прибалтику, Польшу или, например, в Канаду - это автоматически означает увеличение налоговой базы как минимум на 30%: налогов на зарплату, рост стоимости жизни для программиста, который будет требовать в свою очередь увеличения зарплаты. В итоге - неконкурентные цены, по которым надо еще учиться работать. А надо ли? Или - «с программистами надо договариваться, дружить, тогда они своим трудом способны озолотить страну»?

Игорь КЛОКОВ

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