Библиотека руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы - бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Рональд Ашкеназ, Брук Мэнвилл. Настольная книга лидера. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 258 с.

Это не очередной модный программный продукт или список вроде «10 лучших вещей, которые вам нужны, чтобы стать лидером». Авторы, специалисты по стратегиям и изменениям, делятся концепциями лидерства Harvard Business Review, прошедшими проверку на практике. Интервью с руководителями высшего звена и их личный опыт в этой области помогут молодым руководителям выделиться и получить большое влияние.

Валерий Секиро, Ксения Секиро. Лекарство от бедности. Как избавиться от бедности в голове и кошельке. - М.: Эксмо, 2020. - 208 с.

Авторы не понаслышке знают, как избавиться от бедности в голове и кошельке. В 2012 г. продали долю в своем бизнесе и остались с долгами. Делали новые попытки и ушли в минус на 1,5 млн росс. руб.!

Супруги Секиро прошли долгий путь, пробовали разные методы, посещали тысячу курсов, чтобы позволить путешествия 300 дней в году, покупку недвижимости и инвестирования в свой бизнес и акции! Сегодня Ксения и Валерий - основатели успешного университета удаленной работы SEKIRO.RU, в котором обучили более 50 тыс. учеников.

Евгений Фист. Красная книга. Откровенные истории, которые случаются с каждым. - М.: Комсомольская правда, 2020. - 256 с.

Эта книга не научит больше зарабатывать. Она не гарантирует, что вы станете успешным предпринимателем. Ее не читают детям перед сном и никогда не включат в школьную программу. Автор не рассказывает, как вести успешный «Инстаграм» и монетизировать блог.

«Красная книга» заставит вас отдыхать, смеяться над разными жизненными ситуациями, узнавать себя, улыбаться над собой, задумываться о чем-то важном, посмотреть на некоторые вещи с нового ракурса и просто радоваться жизни.

Ноа Гольдштейн, Стив Мартин, Роберт Б. Чалдини. Психология убеждения. Важные мелочи, гарантирующие успех. - М.: Питер, 2020. - 320 с.

Авторы предлагают совершить мощный прорыв в сложном искусстве убеждения, более 50 удивительно простых способов влияния на людей. Неважно, кого надо убедить и в чем: начальника - поддержать идею, коллегу - помочь с проектом, клиента - сделать покупку, супруга - вынести мусор, ребенка - выполнить домашнее задание без капризов...

Вопрос в другом. Что конкретно можно изменить в вашем подходе, чтобы убеждать намного эффективнее?

Регина Доктор. Здоровое питание в большом городе. - М.: АСТ, 2018. - 336 с.

Практически каждый житель мегаполиса вынужден страдать, перекусывая на ходу и забывая вовремя пообедать. Что делать? Как правильно выбирать продукты и готовить, как найти подходящий режим питания, как держать себя в форме даже во время отпуска? Ответ вы получите от человека, достигшего огромных успехов в области диетологии и точно знающего как «спасти» вас и близких от опасностей, подстерегающих на каждом шагу!

Ссылки по теме:

Учимся выбирать полезные книги и читать правильно ...