Библиотека руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы - бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

HBR Guide. Жизненный баланс. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 288 с.

Сборник лучших статей Harvard Business Review про баланс между личной жизнью и карьерой. Каждому приходится совмещать множество разных занятий. И не секрет, что порой мы валимся с ног, пытаясь подружить работу, семейные обязанности, волонтерство и хобби. Как вернуться к полноценной жизни и обрести эмоциональное здоровье, как распределить время и внимание? Невозможно заниматься всем сразу, считают авторы книги, но можно научиться обозначать приоритеты, идти на компромиссы и эффективно управлять конкурирующими интересами.

Роберт Лихи. Победи депрессию прежде, чем она победит тебя. - М.: Питер, 2020. - 384 с.

Автор, психотерапевт с мировым именем, рассказывает о причинах, симптомах и методах ее лечения. Реальные истории пациентов в сочетании с простыми пошаговыми инструкциями помогут разобраться с психическим состоянием и избежать депрессии. Вы выясните, как избавиться от чувства усталости, одиночества и безнадежности. Разработаете план развития уверенности в себе.

Дэн Кеннеди. Жесткие продажи. Заставьте людей покупать при любых обстоятельствах. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 303 с.

Сегодня «продажнику» нужно быть умнее, проницательнее, агрессивнее и организованнее во всех отношениях, чтобы взобраться на вершину. Издание адресовано тем, кто в условиях кризиса действительно хочет продавать больше и быстрее: как только вы начнете применять содержащиеся в ней методики, то разбогатеете намного больше, чем рассчитывали.

Александр Мясников. Инфекции. - М.: Эксмо, 2020. - 304 с.

В мире появляются неизвестные инфекции. А все новое, как известно, пугает. Как защитить себя, своих детей и родных? Какие меры нужно предпринимать для профилактики и лечения? Как не потратить деньги впустую, обогатив фармкомпании? Как не поддаться панике?

В дополненном издании книги «Инфекции» доктор Мясников подробно рассказывает о том, что необходимо знать об инфекциях. От самых страшных и новых, до, казалось бы, давно известных.

Джоанна Теплин, Клеа Шеарер. Дома все в порядке. Как победить беспорядок в шкафу, в доме и в жизни. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 256 с.

Звезды Инстаграма, эксперты по уборке и организации пространства, чей бесценный опыт в наведении порядка помог очень многим, предлагают действенный способ расхламления. Эта книга поможет избавиться от ненужных вещей, а оставшиеся разложить так, чтобы они выглядели красиво и были легко доступными. Вы также узнаете, как поддерживать порядок, чтобы спустя полгода не пришлось все начинать с нуля. В итоге не просто будете точно знать, где что лежит, вам понравится, как все это выглядит.

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Библиотека руководителя