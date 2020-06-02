Конкурентные преимущества ООО «Белпромизоляция»

Как небольшая белорусская компания стала постоянным подрядчиком Газпрома и Траснефти.

В Новополоцке много предприятий, связанных с нефтегазовой сферой. Еще в советские времена в регионе сформировался мощный нефтехимический кластер, который является системообразующим не только для города и Витебской области, но и для всей страны. При этом разветвленное нефтегазовое «хозяйство» - производства, трубопроводы, резервуарные емкости, станции перекачки и пр. - требует регулярного обслуживания, модернизации и ремонта. И это вопрос не только экономики, но и промышленной безопасности важных стратегических объектов.

Клиентами предприятия являются все три оператора трубопроводов на территории Беларуси.

ООО «Белпромизоляция», которое 4 мая отметило 10-летие с момента основания, специализируется на выполнении работ по неразрушающему контролю опасных производственных объектов, а также осуществляет комплексное коррозионное обследование и ремонт защитных изоляционных покрытий магистральных трубопроводов. Компания имеет собственное производство, располагает уникальным для нашей страны оборудованием и всеми необходимыми сертификатами и лицензиями, позволяющими работать на объектах химических и нефтегазовых гигантов. Клиентами предприятия являются все три оператора трубопроводов на территории Беларуси: «дочки» Газпрома и Транснефти - «Газпром трансгаз Беларусь» и «Запад-Транснефтепродукт», а также ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Первые шаги

Директор компании Мунир Анварович АЛЬ-ШУМАЙРИ родился и вырос в Беларуси. Сам он говорит, что профессию выбрал случайно, хотя для новополочанина такой выбор вполне естественен. В 2000 г. закончил Полоцкий госуниверситет, где обучался по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», после чего три года отработал на кафедре, занимаясь научной деятельностью. По его словам, это было интересно и «нравилось все, кроме… оплаты труда»:

- Мне тогда было около 25-ти, и в какой-то момент я задумался над тем, как жить дальше. Нужно было что-то делать, чтобы применять на практике знания и навыки и одновременно обеспечивать свое будущее.

В 2003-м молодой специалист устроился на одно из минских предприятий, которое занималось вопросами обеспечения безопасности промышленных объектов, где проработал семь лет и фактически с нуля создал лабораторию по защите от коррозии. Это было новое направление, которым предприятие ранее не занималось. В первое время в штате лаборатории было всего три специалиста и только самые простые приборы. И лишь когда появились первые заказы, проект начал понемногу развиваться. Но особого интереса к нему руководство не проявляло - основной доход предприятию приносил «привычный» бизнес, а новый вид деятельности требовал значительных инвестиций без гарантий быстрой окупаемости.

- В те годы диагностика и ремонт трубопроводов, конечно, осуществлялись, но это было не так актуально как сейчас, - вспоминает Мунир Анварович. - Тогда в Беларуси не было ни одного предприятия, которое бы специализировалось на теме антикоррозионной защиты. С одной стороны, и рынка как такового не было, но с другой - не было и серьезной конкуренции. Я понимал, что чем дольше используются трубопроводы, большая часть которых построена еще в советские времена, тем выше будет потребность в их обслуживании - обследованиях, ремонте, антикоррозионной защите…

Как человек с предпринимательским складом мышления, Мунир Аль-Шумайри постоянно просчитывал ситуацию, постепенно убеждаясь в том, что деятельность, которой он занимается, может стать востребованным и прибыльным бизнесом. И в один прекрасный день понял, что пришло время отправляться в «свободное плавание». В 2010 г. он уволился и создал собственную компанию в Новополоцке. Вместе с ним в ООО «Белпромизоляция» перешли полтора десятка специалистов лаборатории, работавших под его руководством в столице.

Слагаемые успеха

То, что на первых порах весь коллектив ООО «Белпромизоляция» составляли выходцы из одной компании, несколько лет проработавшие вместе, очень важно. Благодаря этому в новую компанию были автоматически перенесены накопленный опыт, квалификация сотрудников, правила коммуникации и т.д. Конечно, это облегчило ООО «Белпромизоляция» старт на рынке промышленной безопасности и позволило сразу же занять на нем свою нишу. Тем более что это время совпало с увеличением объемов работ по коррозионному обследованию и ремонту трубопроводов в Беларуси. Как говорит директор компании: «Мы оказались в нужное время в нужном месте»…

Экспортное направление в среднем ежегодно приносит ООО «Белпромизоляция» 30% выручки.

Однако сводить успешный дебют нового бизнеса только к этим факторам вряд ли стоит. Ведь нужно понимать, что представляет собой рынок противокоррозионной защиты трубопроводов в Беларуси! Он действительно невелик - даже сейчас в стране только три оператора трубопроводного транспорта. Сравнивать его с российским невозможно, в том числе по протяженности «трубы» и количеству объектов. При этом требования национального законодательства в этой области - очень строгие.

- Главное требование - необходимость получения лицензий на изготовление, применение, диагностирование и ремонт средств противокоррозионной защиты. Их выдает Госпромнадзор МЧС Республики Беларусь, - объясняет Мунир Аль-Шумайри. - Для выполнения диагностических работ компания также должна иметь лабораторию, аккредитованную Белорусским государственным центром аккредитации. А для выполнения строительно-монтажных работ необходима аттестация Министерства архитектуры и строительства. И, наконец, так как трубопроводы в основном принадлежат российским компаниям, то, чтобы с ними работать, необходимо соответствовать требованиям, применяемым в Российской Федерации. То есть иметь аттестацию ОАО АК «Транснефть» и ОАО «Газпром» на право осуществления работ по техническому диагностированию и мониторингу объектов трубопроводного транспорта.

Все эти ступеньки ООО «Белпромизоляция» пришлось пройти, и это, как легко догадаться, было делом не одного дня и даже месяца. Ведь к новичкам на любом рынке относятся настороженно, тем более, если речь идет о вопросах безопасности. Чтобы соответствовать требованиям законодательства и заказчиков, пришлось найти значительные средства на приобретение оборудования, организовать обучение сотрудников и вообще - убедить партнеров в своей компетентности и надежности.

- Мы закупили самое современное немецкое диагностическое оборудование, которое на тот момент было только у Белтрансгаза, - вспоминает директор компании. - При этом параллельно с основной деятельностью учились, потому что если теоретический багаж у сотрудников был неплохой, то практических знаний, опыта и навыков на первых порах явно не хватало. Поэтому выезжали для повышения квалификации в Германию к производителям оборудования и вообще учились, где только можно.

Сегодня ООО «Белпромизоляция» является значимым игроком рынка ремонта изоляции трубопроводов. В штате компании около 60 постоянных сотрудников, а под крупные проекты нанимается дополнительный персонал. Так что иногда списочная численность превышает 100 человек. Две трети постоянных сотрудников имеют профильное высшее образование, а уровень компетенции специалистов лаборатории подтверждается наличием пяти инспекторов FROSSIO (статус, присваиваемый международным сертификационным органом по оценке эффективности защитных покрытий). Компания также является единственным белорусским представителем в авторитетном российском отраслевом некоммерческом партнерстве в области противокоррозионной защиты «СОПКОР».

Комплексный подход

Сейчас рыночные позиции ООО «Белпромизоляция» выглядят достаточно прочными. Особенно с учетом того, что действующие трубопроводы и инфраструктура в процессе эксплуатации требуют все больше внимания. Общая протяженность магистральных трубопроводов Беларуси составляет почти 12 500 км, из которых 8 000 км - газопроводы и 4 500 км - нефтепроводы. При этом лишь около 30% трубопроводов эксплуатируется менее 20 лет. А большая часть - отслужили уже 35-40 лет! К тому же трубопровод - это не только линейная часть, но и целый комплекс сооружений, большая часть которых относится к числу опасных производственных объектов.

На сегодняшний день компания участвует буквально во всех значимых проектах на трубопроводном транспорте в Беларуси - от обследований и ремонта действующих до строительства новых линий. При этом технологии, компетенции и опыт позволяют ей работать с заказчиками и из других отраслей. Чаще всего - это химическая и нефтехимическая промышленность. В «портфеле» компании есть проекты и в пищевой промышленности, а также в других сферах, включая даже строительство Белорусской АЭС, где Белпромизоляция занималась оценкой качества нанесения изоляционных покрытий.

Компания участвует буквально во всех значимых проектах на трубопроводном транспорте в Беларуси.

Но Мунир Аль-Шумайри не склонен удовлетворяться достигнутым. По его мнению, чтобы обеспечить устойчивость бизнеса, нужно выстраивать долгосрочные отношения с имеющимися клиентами, искать новые рыночные ниши, а также оптимизировать все бизнес-процессы и саму структуру компании с использованием лучших мировых практик.

- Нашу компанию отличает комплексный подход в решении коррозионных проблем: мы осуществляем диагностику, ремонт и контроль средств ПКЗ, - говорит директор. - В результате реализация требований, выявленных на этапе диагностирования, осуществляется одной и той же организацией, что сокращает сроки проектов и избавляет заказчика от лишних согласований и несоответствий.

При этом у компании есть еще одно конкурентное преимущество: Белпромизоляция - единственный на территории Беларуси производитель битумно-полимерной ленты. Это самое востребованное на сегодня покрытие, применяемое при ремонте противокоррозионной защиты на трубопроводах. Оно сертифицировано на территории Евросоюза и используется не только при ремонте ПКЗ в Беларуси, но и активно экспортируется. Причем экспортное направление в работе компании постоянно расширяется. В среднем оно ежегодно приносит порядка 30% выручки. Для активизации деятельности на наиболее интересных рынках открыты два зарубежных филиала: в 2014 г. - в Риге, а в 2016-м - в Алматы.

Белпромизоляция - единственный в стране производитель битумно-полимерной ленты.

- К расширению участия в проектах за рубежом нас подтолкнули, прежде всего, соображения безопасности, - поясняет Мунир Анварович. - Все-таки когда основная часть выручки приходится на троих крупных заказчиков - это большой риск для бизнеса. Тем более что он у нас сезонный (в зимний период работы на трубопроводах, как правило, не проводятся), а инвестиционную активность владельцев трубопроводов порой трудно спрогнозировать.

Что такое «современная компания»

Директор ООО «Белпромизоляция» - современный молодой менеджер. Кроме профильного, он получил дополнительное экономическое образование - прошел обучение по программе МВА. Поэтому прекрасно понимает, что грамотно выстроенные бизнес-процессы и современная система управления в компании - не менее, а может быть даже более важны, чем профессиональные компетенции и дорогое оборудование!

- Изначально в компании работало 15 человек, и это была организация на классической стадии «ухаживания». Все управление осуществлялось вручную, все делали все, компания жила по принципу «одной семьи», - объясняет он. - Но по мере того как коллектив расширялся, этот принцип работал все менее эффективно. Поэтому сейчас мы находимся в процессе создания новой организационной структуры компании, соответствующей современному этапу развития бизнеса с более четким определением функций руководителей направлений и их полномочий. Параллельно выстраиваем систему мотивации и осуществляем обучение и повышение квалификации ключевых сотрудников по управленческим вопросам. Это позволит создать сильную команду менеджеров, способных принимать взвешенные решения и эффективно работать с подчиненными и коллегами. Одним словом, мы создаем современную, динамичную компанию!

Кстати, одной из важнейших составляющих понятия «современная компания» в ООО «Белпромизоляция» считают социальную функцию. По словам Мунира Аль-Шумайри, среди основных целей на текущем этапе - сохранить коллектив, повысить мотивацию и вовлеченность персонала. Ведь многие специалисты в компании - это «штучный товар». Их приходится «растить» и обучать, вкладывая значительные средства, создавать им условия для работы. Поэтому средняя зарплата в ООО «Белпромизоляция» значительно выше, чем в целом по Витебской области. А социальный пакет включает не только материальную помощь сотрудникам - на оздоровление, к отпуску, при уходе в декретный отпуск и т.д., но и обучение за счет компании, организацию интересных корпоративных мероприятий и др.

Кроме этого ООО «Белпромизоляция» уже давно оказывает спонсорскую поддержку ряду новополоцких организаций - например, обществу инвалидов, детским садам и школам города. Как говорит Мунир Аль-Шумайри, социальная функция современного бизнеса должна распространяться не только на своих сотрудников, но и на тех, кто в ней больше всего нуждается.

Николай ЗАГОРСКИЙ

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