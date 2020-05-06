«Нефтяная война» закончилась. Кто победил – пока непонятно

Объясняем - почему снижение цен на углеводородное сырье и возобновление его поставок не сулит Беларуси серьезных выгод в ближайшей перспективе.

Из-за спора с российскими компаниями по цене сырья в I квартале белорусские НПЗ оказались загружеными наполовину своих возможностей, что обернулось серьезными потерями не только для нефтехимической отрасли, но и для всей экономики. Компенсировать эти потери стране вряд ли удастся, несмотря на достигнутые с Москвой договоренности о возобновлении со II квартала поставок российской нефти.

Почему «просела» в I квартале «нефтянка»

Напомним, в этом году из-за негативного влияния на отечественную экономику налогового маневра в нефтяной отрасли РФ правительство Беларуси впервые с 2014 г. приняло дефицитный бюджет (около 1 млрд руб., или 0,7% планового ВВП).

Несмотря на нефтяные проблемы, власти ожидали в 2020 г. роста валового внутреннего продукта по целевому прогнозу на 2,8%, а по консервативному сценарию - в пределах 1,9%. Однако уже за 2 первых месяца этот показатель снизился на 0,6%. И основной вклад в это падение внесла нефтепереработка.

Промышленное производство в нефтепереработке в январе-феврале упало на 39,2%.

В январе-феврале белорусские НПЗ переработали всего 1,8 млн т нефти - примерно половину возможной загрузки. В результате промышленное производство в нефтепереработке за этот период снизилось на 39,2%. В марте загрузка НПЗ существенно не изменилась, поэтому можно ожидать, что и по итогам I квартала «нефтянка» внесет самый большой отрицательный вклад в ВВП.

Как Минск сумел договориться с Москвой

После распада сделки ОПЕК+ 6 марта, а также из-за распространения COVID-19 цены на нефть с начала марта упали почти в 2 раза. Белорусская сторона не преминула этим воспользоваться и подготовила новые предложения РФ по поставкам углевородов в Беларусь.

Реакция Москвы не заставила себя ждать. Вслед за этим премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявили о достижении принципиальных договоренностей по поставкам нефти на наши НПЗ - «в полном объеме и на согласованных условиях». Белорусский премьер рассказал журналистам, как будут работать нефтяные договоренности с Россией. По его словам, наша страна получать российское сырье фактически без выплаты премии поставщикам, так как достигнута договоренность о ее снижении на 7 долл. с 1 т самими компаниями, а оставшиеся 4,7 долл. компенсирует правительство РФ через межбюджетные расчеты.

Пока неясно, как будет формализован механизм межбюджетных расчетов. В пресс-службе Минфина Беларуси сообщили, что ведомство «приступило к взаимодействию с Минфином РФ по выработке механизма межбюджетных расчетов при поставках российской нефти в страну». Отметим, что с начала 2020 г. крупнейшая «пятерка» российских нефтяных компаний - «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» - не обеспечивали сырьем белорусские НПЗ из-за разногласий по цене. Но после обвального падения мировых цен на нефть заинтересовались поставками в Беларусь.

В I квартале российские компании снизили поставки сырья белорусским НПЗ на 77%.

Но, как подчеркнул С.Румас, Беларусь отдаст приоритет компаниям, которые в I квартале 2020 г. работали с нами без премии, а также будет выбирать тех, кто предложит лучшие условия, например, предоставит большую отсрочку уплаты. Очевидно, что обвал мировых цен на «черное золото» сыграл на руку Беларуси, так как новая ситуация подстегнула руководство и компании РФ ускорить договоренности с Минском о возобновлении традиционных поставок сырья на наши НПЗ.

Сколько «дешевой» нефти получит Беларусь?

В I квартале 2020 г. российские компании снизили поставки нефти на белорусские НПЗ на 77% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. - до 1,037 млн т. Но уже 2 апреля премьер-министр Беларуси заявил, что страна рассчитывает получить в апреле 2 млн т российской нефти без премии поставщикам по цене около 4 долл. за баррель (немногим более 29 долл. за 1 т. - Прим. ред.). Отметим, что себестоимость ее добычи в России сейчас 3-7 долл. за баррель, а на новых месторождениях - уже около 15-20 долл.

Концерн «Белнефтехим» также подтвердил, что имеет на апрель подтвержденные ресурсами контракты на поставку в Беларусь по трубопроводной системе в объеме до 2 млн т сырья. В концерне заявили, что договоры с нефтяными компаниями РФ заключаются по цене 4 долл. за баррель. Что касается вопросов выплаты премий российским поставщикам, то они должны быть урегулированы межбюджетными расчетами на уровне минфинов Беларуси и РФ.

В то же время министр энергетики РФ Александр Новак сообщил 2 апреля, что российская нефть, согласно текущим договоренностям сторон будет поставляться в Беларусь по рыночной цене за минусом экспортной пошлины и с премией 5 долл. на 1 т. Какой объем дешевого сырья закупят белорусские НПЗ в апреле, пока неясно. Официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин сообщил 6 апреля, что российские компании подали заявки на поставку в Беларусь в апреле 1 млн т нефти, а не 2 млн, как заявляла белорусская сторона.

По данным агентства «Рейтер», компании «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» оформили к поставке белорусским НПЗ в апреле около 600 тыс. т нефти Urals. «Роснефть» может поставить около 460 тыс., «Лукойл» - около 80 тыс., «Газпром нефть» - около 50 тыс. т.

Нефть без премии - только в 2020 г.

Посол Беларуси в РФ Владимир Семашко в интервью «Российской газете» 2 апреля рассказал, что достигнутые премьерами двух стран договоренности о возобновлении поставок отечественным НПЗ будут действовать только в 2020-м, да и то, если стоимость нефти в этом году составит 40-45 долл. за баррель.

При этом исключение премии из цены поставляемой в Беларусь российской нефти покрывает издержки от налогового маневра, но только в 2020 г. и в том случае, если цена на нее не превысит 40 долл. за баррель. В дальнейшем, решая задачу создания единого рынка нефти и нефтепродуктов Союзного государства, белорусские и российские НПЗ должны иметь абсолютно одинаковые условия компенсации издержек от налогового маневра, заявил В.Семашко.

Белорусская сторона рассчитывает до конца года быстро нарастить объемы импорта российской нефти и выйти в 2020 г. на показатели, близкие к запланированным. Напомним, что согласно индикативному балансу Союзного государства на этот год, Беларусь может закупить в РФ 24 млн т.

По словам дипломата, большую часть нужных белорусским НПЗ объемов нефти Беларусь будет покупать в России, поскольку здесь немаловажную роль играют и удобство логистики, и технологическая ориентация наших нефтеперерабатывающих заводов на сорт Urals. «Но вместе с тем руководству концерна «Белнефтехим» поставлена задача наращивания объемов собственной добычи углевородов с проверенными временем зарубежными партнерами и поиска альтернативных источников поставки, чтобы впредь не попадать в затруднительные ситуации», - сказал В.Семашко.

Ключевые риски экспорта нефтепродуктов

Итак, с одной стороны, падение цен на нефть для Беларуси обернулось выигрышем, так как эта ситуация стимулировала российскую сторону возобновить поставки нашим НПЗ по приемлемым ценам. С другой - в новых условиях белорусские НПЗ вряд ли смогут нарастить переработку до максимально возможных 2 млн т в месяц. Такой объем им просто не нужен, потому что на фоне пандемии коронавируса падает и спрос на автомобильное топливо на маржинальных экспортных рынках.

Падение спроса на топливо вынуждает НПЗ по всему миру сокращать производство.

По сути, главным рынком для Беларуси остается Украина, у которой заметно снизилась потребность в результате остановки общественного транспорта на карантин и уменьшения объемов грузовых перевозок. Эксперты отмечают, что стоимость автомобильного и авиационного топлива во всем мире сейчас находится под сильным давлением из-за падения спроса, и это вынуждает все большее количество НПЗ сокращать производство.

Очевидно, что в сложившейся ситуации на премиальных рынках заметно возрастет конкуренция поставщиков моторного топлива. Поэтому объем переработки нефти белорусскими НПЗ будет определять спрос на внутреннем рынке, а также на основных экспортных рынках.

Что не устраивает основных игроков?

В результате резкого падения мировых цен на «черное золото» средняя цена российской нефти Urals в марте 2020 г. сложилась, по данным Минфина РФ, в размере 29,17 долл. за баррель, что в 2,3 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом 1 апреля стоимость физических партий Urals приблизилась к 10 долл. за баррель, сообщило ценовое агентство Argus.

Однако уже вечером 2 апреля нефтяные фьючерсы на североморский эталон Brent (Urals продается с дисконтом к нему) торговались на уровне 30-36 долл. за баррель. Это произошло после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия в течение «нескольких дней» заключат сделку о прекращении ценовой войны, что приведет к снижению добычи и возобновлению роста цен.

Позже Саудовская Аравия заявила о необходимости проведения экстренного совещания ОПЕК+ и «ряда других стран» для принятия мер по стабилизации мирового рынка нефти. Между тем, еще ранее в Саудовской Аравии называли нецелесообразным проведение встреч внутри самой ОПЕК+ даже на уровне технических экспертов.

Работать на опережение

Эксперты экономического исследовательско-образовательного центра BEROC считают, что без реакции на нефтяной и валютный шоки ВВП Беларуси в 2020 г. может снизиться на 10%.

Согласно индикативному балансу Союзного государства на этот год, Беларусь может закупить в РФ 24 млн т нефти.

Однако в пакете антикризисных мер страна не может позволить предоставление прямых монетарных стимулов, а лишь ограниченные по масштабу фискальные преференции и только в национальной валюте. «Масштабное фискальное стимулирование с наращением дефицита бюджета рано или поздно обернется монетизацией возникающего дефицита бюджета», - предупреждают эксперты.

Из-за ухудшения внешних условий Евразийский банк развития (ЕАБР) также значительно ухудшил оценку динамики развития белорусской экономики в 2020 г. Аналитики ЕАБР прогнозируют снижение национального ВВП на 0,1% в 2020 г., что на 1,6 процентных пункта ниже по сравнению с предыдущей оценкой (октябрь 2019 г.), говорится в пресс-релизе банка в связи с публикацией обновленного макроэкономического обзора по Беларуси.

Причем пересмотр объясняется главным образом ожидаемым сокращением производства в нефтеперерабатывающей и химической отраслях из-за уменьшения объемов поставок в Беларусь энергетического сырья и высоких мировых запасов калийных удобрений. «Сдерживающее воздействие окажет и ослабление внешнего спроса, в том числе вследствие распространения коронавируса», - поясняют авторы прогноза.

Эксперты ЕАБР также предупреждают, что в Беларуси существует вероятность более значительного сокращения производства нефтепродуктов в случае дальнейшего снижения импорта сырья.

Татьяна МАНЕНОК

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