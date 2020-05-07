Кооперация с Huawei и ZTE, а также проекты в «Великом камне»

В следующем году ведущий белорусский разработчик и производитель оборудования электросвязи OAO «ПРОМСВЯЗЬ» отметит 90-летие.

Сплав знаний и опыта

- У ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» - богатая история. В СССР таких заводов было около 20, а после его распада осталось всего 3, один из них - в Минске. В лучшие времена на нем работало более тысячи человек, а его продукцию хорошо знали за пределами Беларуси. Несмотря на все трудности, организация в 1990-2000 гг. выжила в непростых рыночных условиях, сохранив основное предназначение. По словам Андрея Юницына, который возглавил «Промсвязь» в январе 2020 г., сегодня - это единственное промышленное предприятие, входящее в состав Министерства связи и информатизации Беларуси.

«ПРОМСВЯЗЬ» - одно из немногих промышленных предприятий, которое может похвастаться опережающими темпами роста производительности труда.

Надо отметить, что директор предприятия вполне осознанно выбрал будущую профессию: в детстве серьезно увлекался техникой, посещал радиокружок. После окончания школы вместе с братом-близнецом Александром поступил на радиотехнический факультет Полоцкого госуниверситета, а на следующий день после выпуска их уже призвали в Вооруженные Силы. Армейские университеты в 1994-1995 гг. постигали в части спецназа в Марьиной Горке.

Андрей ЮНИЦЫН, директор OAO «ПРОМСВЯЗЬ»

После срочной службы братья Юницыны вернулись в родной город, где устроились работать на Полоцкий районный узел связи. Здесь Андрей Юрьевич прошел практически все ступени служебной лестницы: от электромеханика и инженера электросвязи до руководителя предприятия. В 2004 г. окончил с отличием Академию управления при Президенте Беларуси по специальности «Информационные технологии в государственном управлении».

В 2016 г. энергичному 43-летнему руководителю зонального узла электросвязи Витебского филиала РУП «Белтелеком» поступило предложение баллотироваться в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Получив поддержку большинства местных жителей, А.Юницын был избран депутатом от Полоцкого сельского округа №28 и в дальнейшем работал в Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи.

Как единственный представитель отрасли в профильной комиссии принимал активное участие во внесении изменений и дополнений в Законы «Об электросвязи», «О почтовой связи», «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», в ратификации дополнительных протоколов к Уставу и Общему регламенту Всемирного почтового союза, Всемирной почтовой конвенции, соглашений о почтовых платежных услугах и других правовых актов, касающихся различных сфер социально-экономического и политического развития страны.

Справка «Директора»

Предприятие ведет свою историю от электромеханической мастерской по ремонту телеграфной аппаратуры и телефонных коммутаторов, созданной в сентябре 1931 г. при Белорусском управлении связи в Минске. В мае 1939 г. она была преобразована в ремонтный завод №22 в системе Наркомата связи СССР.

Почти за 90 лет завод несколько раз менял оргштатную структуру и форму собственности, а в 1992 г. Минское ГПО «Промсвязь» вошло в состав Министерства связи и информатизации Беларуси.

На предприятии действуют системы качества стандарта ISO 9001, охраны окружающей среды стандарта ISO 9014 и охраны труда стандарта ISO 9018, что позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию.

После завершения в конце 2019 г. депутатских полномочий руководство Министерства связи и информатизации предложило А.Юницыну возглавить OAO «ПРОМСВЯЗЬ», чтобы реализовать на практике накопленный опыт руководящей работы в отрасли и парламентской деятельности.

100 дней в новой должности

Первые 3 месяца после назначения для руководителя считаются самыми сложными: мало принять дела, надо еще «врасти» в коллектив, стать на предприятии признанным лидером, способным мобилизовать подчиненных на решение поставленных задач и достижение новых высот.

Собственные инвестиции предприятия в основной капитал в 2019 г. превысили 261 тыс. руб.

- В работу после назначения включился без раскачки, оперативно вникая во все вопросы жизнедеятельности коллектива, чтобы обеспечить преемственность управления и непрерывность производственного процесса. Также пришлось оперативно решить вопрос планирования работы на текущий период, утверждения бизнес-плана на 2020 г. Потому что мало выполнить намеченное, надо еще и обеспечить дальнейшее развитие предприятия, - поделился А.Юницын.

ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» реализует полный цикл производства от разработки до выпуска изделия под строгим контролем высококвалифицированного персонала предприятия.

Инструментальное производство обеспечивает проектирование и изготовление пресс-форм и штампов, их электроэрозионную, токарную и фрезерную обработку, а также координатную штамповку, перфорацию листовых материалов. На «Промсвязи» также осуществляют нанесение порошковых полимерных покрытий на изделия и надписей, литье пластмасс под давлением, монтаж компонентов на печатные платы, объемный монтаж, проектирование и сборку корпусов.

Предприятие производит цифровые системы передачи данных, телекоммуникационное и оптическое оборудование хPON, выпускает на контрактной основе электроники детали сборочных единиц, банковского и охранного оборудования, систем управления и мониторинга «Умный дом», серверного оборудования, платежно-справочных терминалов для предприятий почтовой связи и различных потребительских товаров.

В 2019 г. OAO «ПРОМСВЯЗЬ» увеличило объем выпуска продукции почти на 148%, выручка на одного занятого работника выросла на 151%.

В 2019 г. «Промсвязь» сработала рентабельно, практически выполнив доведенные плановые экономические показатели и достигнув опережающего темпа роста производительности труда к темпу роста зарплаты. Объем промышленной продукции по отношению к 2018 г. вырос почти на 148%, выручка на одного занятого работника - на 151%, номинальная зарплата - на 112%, показатель энергосбережения составил минус 6,8%. Собственные инвестиции в основной капитал превысили 261 тыс. руб. и увеличатся в этом году. Осуществлены экспортные поставки в Россию, рассматриваются возможности сотрудничества с другими странами СНГ.

Не останавливаться на достигнутом

Исторически так сложилось, что ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» - ведущий белорусский разработчик и производитель оборудования электросвязи. С одной стороны, это дает определенные конкурентные преимущества, так как обеспечивает стабильный портфель заказов для РУП «Белтелеком» и РУП «Белпочта». Например, столичное предприятие выпускает для «Белтелекомома» широкий спектр телекоммуникационного и группового оборудования, телерадиоаппаратуру и др.

«Промсвязь» поставляет организациям Белпочты автоматизированные устройства «Почтомат» для выдачи, приема и хранения отправлений с возможностью взимания платы наличными деньгами или с использованием банковских платежных карт, платежно-справочные терминалы, средства малой механизации, ящики почтовые антивандальные и т.д.

С другой стороны, чтобы иметь постоянных крупных клиентов, необходимо производить высокотехнологичную и качественную продукцию. При этом надо признать, что у столичного предприятия сегодня немало конкурентов - небольших частных компаний, которые завозят дешевое импортное оборудование, пытаясь демпинговать на тендерах. Поэтому «Промсвязи» приходится противопоставлять им собственные изделия более высокого качества по приемлемой цене, сертифицированные в Беларуси.

Ставка - на инновации

- Сейчас в мире активно развиваются связь и коммуникации - это весьма динамичные, перспективные отрасли. Поэтому основную задачу видим не только в сохранении присутствия на отечественном рынке связного и телекоммуникационного оборудования, но и в увеличении проникновения за счет освоения новой импортозамещающей продукции. Мы стараемся не ограничиваться только сотрудничеством с основными потребителями, а искать новых заказчиков, чтобы обеспечить задел на будущее и ритмичную работу предприятия, максимально задействовать ключевые компетенции персонала и производственные возможности, - говорит директор ОАО «ПРОМСВЯЗЬ».

Например, хорошие практические результаты приносит промышленная кооперация с китайскими корпорациями Huawei и ZTE, что помогло увеличить белорусскую составляющую производимой продукции. А создание совместной производственной лаборатории с компанией Huawei позволило перейти от простой сборки из импортных комплектующих к выпуску собственной продукции, востребованной не только на отечественном рынке.

Широкие возможности открывает внедрение в стране современных инновационных проектов. Например, технология «Умный дом» дает возможность удаленно контролировать состояние своего дома или квартиры, дистанционно управлять различными устройствами. В ее рамках «Промсвязь» выпускает датчики различных типов. Планируется к реализации совместный проект с компанией ZTE «Тонкий клиент» - компьютер, который позволяет перенести все или большую часть задач по обработке информации на сервер.

Коллектив предприятия также готов внести свой вклад в реализацию пилотных проектов в рамках концепции «Умный город» для Орши и Оршанского района и комплексного плана мероприятий по ускоренному развитию 11 населенных пунктов Беларуси с численностью более 80 тыс. человек, являющихся потенциальными центрами экономического роста. С этой целью будет расширен перечень оказываемых населению услуг с помощью почтоматов и различных платежных терминалов.

C 2021 г. в стране планируется выдача населению ID-карт - электронного аналога бумажного паспорта, но с дополнительными возможностями. Для реализации данного проекта ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» освоило производство устройств считывания карт трех вариантов, которые обеспечивают контактное и бесконтактное взаимодействие.

Надо отметить, что с каждым годом расширяется круг заказчиков продукции ОАО «Промсвязь» в других отраслях. Это организации ЖКХ и Минтранса, строительные предприятия, приобретающие волоконно-оптическое оборудование, унифицированные системы управления, контроля и учета информации инженерных систем интеллектуальных зданий, домофонные, противопожарные и охранные системы для многоэтажных жилых и административных зданий. И это далеко не полный список инновационных предложений для клиентов.

Сделать предстоит немало

Рассказывая о результатах первых 100 дней руководства предприятием, А.Юницын поделился дальнейшими планами. Так, предстоит продолжить модернизацию оборудования, оптимизировать производственный процесс и сократить расходы на содержание большого хозяйства.

- «Промсвязь» занимает в центре столицы территорию 3 га, на которой находятся 10 производственных корпусов общей площадью более 38 тыс. кв. м. Сегодня столько уже не нужно для работы коллектива, насчитывающего 180 работников. Ведь расходы на содержание избыточных площадей напрямую влияют на себестоимость и конкурентоспособность выпускаемой продукции на белорусском рынке. Поэтому часть пустующих заводских помещений сдаем в аренду, - сказал руководитель предприятия.

По его словам, есть несколько вариантов решения данной проблемы. Например, можно сконцентрировать собственное производство в нескольких корпусах, а освободившиеся здания предложить заинтересованным компаниям. Есть и другой путь - еще в 2017 г. был разработан проект переноса завода на территорию индустриального парка «Великий камень», предоставляющего резидентам хорошие преференции. Правда, для его реализации необходим крупный иностранный инвестор, заинтересованный в развитии производственных мощностей в Республике Беларусь и готовый предложить современные технологии (например, выпуск оборудования для новейшего поколения мобильной связи - 5G) для создания «умного предприятия» на новом месте. Поэтому коллективу «Промсвязи» предстоит еще немало сделать, чтобы удержаться на гребне волны. Но ведь на то они и связисты!

- Пользуясь случаем, хочу поздравить работников и ветеранов отрасли, сотрудников предприятия с профессиональным праздником - Днем работников радио, телевидения и связи. Желаю всем новых производственных успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия, - подытожил директор OAO «ПРОМСВЯЗЬ» Андрей Юницын.

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