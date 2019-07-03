В Минсвязи рассказали о планах развития электронных технологий в Беларуси

Перспективные проекты - электронный документооборот, технология 5G, IP-ТВ и облачные технологии.

Как сообщил министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна занимает 32-е место по уровню развития ИКТ. По итогам 2018 г. мы заняли 38-е место (среди 193 стран) в рейтинге ООН по темпам создания системы электронного правительства.

По словам главы Минсвязи, система электронного правительства, которая позволяет разным ведомствам эффективно взаимодействовать, а также оказывать услуги населению и бизнесу, в Беларуси уже сформирована. Общей точкой доступа для ее пользователей стал Единый портал электронных услуг. Сегодня он включает в себя 152 сервиса для граждан и юрлиц (103 электронные услуги и 49 административных процедур). В рамках портала осуществляется взаимодействие с 25 информационными ресурсами, связанными с госорганами.

Система межведомственного электронного документооборота (СМДО) объединяет более 12 тыс. организаций и ведомств. При этом ее эффективность и удобство уже оценили многие крупные компании, такие как МТС, ZTE, Huawei, БЕЛДЖИ и др. Программный комплекс «Одно окно», принимающий заявления об осуществлении административных процедур в электронной форме, также позволяет реализовать 199 разновидностей процедур. По данным на 1 января 2019 г., к системе подключены 687 организаций (1 712 пользователей).

Сейчас Минсвязи активно разрабатывает новые отраслевые и региональные концепции цифровизации и практические решения для их реализации. Так, ведется работа над темой отмены роуминга для белорусов, находящихся на территории РФ. Вскоре Минсвязи направит российским коллегам новые предложения по решению этого вопроса.

Создана рабочая группа с участием операторов и госорганов, которая занимается вопросами внедрения технологии 5G. В сентябре 2019 г. станут известны результаты ее работы, а также необходимость разработки соответствующей нормативной базы. Как считают в министерстве, в отличие от предыдущих стандартов 5G способна дать импульс развитию не только мобильной связи, но и промышленности, беспилотному транспорту, интернету вещей и др. Хотя это, конечно, потребует не только новых технических решений, но и немалых финансовых затрат. Впрочем, примеры применения технических решений на платформе 5G в белорусской промышленности уже есть. Их использует БелАЗ при создании самосвалов-беспилотников, первые испытания которых успешно завершены.

Подробнее об этом читайте в статье А. Снежиной «Цифровая трансформация: что нас ждет?», в печатной версии журнала «Директор» №5/2019.

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«В Лондоне презентовали белорусскую электронную систему госзакупок»

«Будущее уже рядом», - интервью руководителя Института экономики НАН Беларуси Валерия Бельского.