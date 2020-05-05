МТС предлагает комплексное облачное решение

Современные цифровые технологии позволяют бизнесу работать в любые времена - без потерь и остановок.

Собственная инфраструктура компаний оптимизируется, а дистанционная работа становится эффективной и надежной с комплексным решением компании МТС. В этом уверен Артем МАКСИМЕНКО, начальник Управления инновационных решений МТС.

- В чем особенность предложения МТС?

- Артем Максименко: Использование облачных технологий прогрессивно для бизнеса даже в нормальных условиях. Но особенно продуктивно использование облаков оказывается в условиях вызовов и кризисов. Есть бизнесы, которые невозможно поставить на паузу или в которых нарушения сроков чреваты критическими потерями - штрафными санкциями, например. Что дает наше предложение?

Все проекты, реализация которых связана с потребностью в ИТ-инфраструктуре и работах, которые ведутся на этой инфраструктуре, реализуются в плановом режиме. Это значит, что никакие внешние проблемы не сказываются на сроках, фактически сроки сокращаются втрое, по нашим оценкам, без остановки бизнеса.

Кстати, если бизнес находился на этапе внедрения облачных решений или принятия решения о миграции в облако, то сейчас - оптимальное время сделать это. Облачный провайдер дает возможность работать бесконтактно, бесконтактно заключать и реализовывать договоренности. Разумеется, мы используем инструменты для совместной удаленной работы, которые также передаем клиентам.

Кроме того, текущие внешние условия подталкивают компании массово переходить на удаленную работу, определяя необходимость быстро разворачивать ИКТ-сервисы с удаленным доступом к сети, системы электронного документооборота, файлообмена и другие, позволяющие сохранять эффективность. С помощью облачных сервисов МТС это делается быстро и с минимальными затратами. Отмечу, что на нашей работе никакие вызовы не отражаются, мы работаем в нормальном режиме и сохраняем темпы ведения бизнеса.

- Какой именно формат облачных сервисов и в какие сроки предлагает МТС?

- А.М.: Мы работаем с проектами наших заказчиков, которые разворачиваются внутри облачной инфраструктуры. Работаем быстро и предоставляем услугу «Инфраструктура как сервис» (IaaS), а также сопутствующие услуги, например, firewall (межсетевой экран - элемент компьютерной сети для контроля и фильтрации трафика - ред.). Предоставляем также средства защиты информации - мощные, сертифицированные в республике.

Мы делаем все, чтобы предоставить услуги, и чтобы они были безопасными. Наша инфраструктура имеет Аттестат соответствия средствам защиты информации категорий 3-фл, 3-юл. Это значит, что на инфраструктуре, которую мы предоставляем, могут работать клиенты с данными, ограниченными к распространению - как частные компании, так и государственные предприятия. Конечно, мы можем размещать и публичные данные. Но большинство наших клиентов нуждаются именно в работе с данными ограниченного распространения. При этом мы работаем с компаниями разного уровня, как крупными, так и небольшими.

Специфика момента в том, что сейчас возникает риск остановки бизнес-процессов, которые останавливать нежелательно. Возросло количество обращений по таким поводам, возрос интерес к нашим предложениям, поскольку мы можем реализовывать подобные проекты бесконтактно с соблюдением запланированных сроков.

- Вы говорите о комплексной услуге. Что при этом имеется в виду?

- А.М.: Компания «Мобильные телесистемы» известна, прежде всего, как мобильный оператор. Во вторую очередь - как оператор фиксированного доступа в интернет. А также - как облачный оператор. Таким образом, большинство наших заказчиков получают комплексную услугу: мобильную связь, фиксированный доступ в интернет и облачные сервисы. Заказчику интересно также использовать частное облако без выхода в интернет.

- Что лучше для облачных решений - 3G или LTE?

- А.М.: С облаком можно работать и в 3G, и в 4G (LTE). Но чем выше скорость, тем лучше работают облачные сервисы. Крупная архитектура требует быстрых коммуникаций. Однако наиболее серьезные проекты, которые рассчитаны на доступ на скорости 1, 3, 10 Гбит, работают на фиксированном доступе, на оптоволоконной линии.

Вот по­этому важно, что наши решения для заказчиков - комплексные. То есть «из одних рук» заказчик получает решение всех вопросов, связанных с информационно-коммуникационными технологиями. По фиксированному доступу с хорошими скоростями подключается, как правило, головной офис. Удаленные объекты, которые невозможно подключить по фиксированной связи, подключаются по мобильной связи. И вся компания обеспечивается облачными сервисами.

- Возможно, далеко не все устройства в сети МТС поддерживают LTE-доступ. Как вы это учитываете?

- А.М.: Мы запустили LTE-доступ в конце 2015 г. совместно с компанией beСloud. По нашим данным, LTE поддерживается на абсолютном большинстве оборудования в сети МТС.

- Фиксированный доступ МТС - это оптоволоконная линия, верно?

- А.М.: Да, фиксированный доступ - это FTTx, оптико-волоконная технология подключения (fiber to the x - «оптическое волокно до точки X») плюс VPN (Virtual Private Network - «виртуальная частная сеть»). Но не только это. МТС делает следующее: вы подключили свою организацию «оптикой», и трафик вашей корпоративной сети попадает в облако без выхода в интернет. Для этого как раз и используется услуга VPN. Тем самым обеспечивается повышенная безопасность и гарантия от взлома корпоративной сети.

- Но ведь у разных компаний потребность в трафике - разная. Может случиться, что клиенту придется переплачивать за такой канал доступа, который для него избыточен. Разве нет?

- А.М.: Конечно, нет. МТС как коммуникационной оператор умеет делать каналы заданной пропускной способности и качества, строго под потребности заказчика.

- Есть ли особые предложения?

- А.М.: У нас есть возможность организации телеконференций для наших клиентов сроком на 3 месяца совершенно бесплатно. Есть заявки от клиентов по организации удаленных доступов к своей облачной инфраструктуре, по инструментам коллаборации - мы эти заявки удовлетворяем. Причем удаленный доступ к сети можем организовать как через мобильную, так и через фиксированную связь.

Ссылки по теме:

Госсектор переходит на облачные сервисы ...

Там, за облаками