«ЭНЭФ»: ставка на инновации

Почти за 30 лет предприятие из Молодечно сумело доказать, что малый и средний бизнес может успешно конкурировать с зарубежными производителями.

Наталья Голота, директор ОАО «ЭНЭФ»

Компания «ЭНЭФ» стартовала в 1991 г. как малое государственное предприятие (учредителем выступил молодечненский завод «Электромодуль»). В 1993-м оно было преобразовано в ОАО, а акционерами стали работники предприятия. Тогда вряд ли кто-то предполагал, что со временем небольшое предприятие превратится в успешную производственную фирму.

- У нас тогда работали 26 человек, которые стали первыми акционерами. В 2011 г. у пожелавших продать ценные бумаги выкупили акции голландская и российская компании, что в итоге принесло нам и региону почти 0,5 млн долл. Спустя почти 30 лет мы успешно работаем и развиваемся, каждый месяц выплачиваем дивиденды совладельцам ОАО, а 260 сотрудникам еженедельно - достойную зарплату, - поделилась Наталья Голота, которая по решению общего собрания акционеров возглавила «ЭНЭФ» в 2005 г.

Предприятие изначально ориентировалось на выпуск полупроводниковых блоков для сварочных агрегатов и почти всю продукцию экспортировало. Затем освоило производство электронных-пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) для газоразрядных ламп, источников питания для светодиодов.

«ЭНЭФ» более 20 лет сотрудничает с ведущими отечественными предприятиями, поставляя широкий ассортимент продукции для МАЗа, Белкоммунмаша, «Штадлера», «Атланта», Лидского завода электроизделий и др.

- Один из давних и крупных партнеров - МАЗ, в процессе сотрудничества с которым, кроме традиционной разработки и производства ЭПРА, мы наладили выпуск светильников для салонов автобусов и троллейбусов. В итоге наши конструкторы создали технологичные светильники, которые «ЭНЭФ» выпускает уже более двух десятилетий. И по соотношению ценовых и качественных параметров у нас нет конкурентов среди белорусских производителей. Сейчас предприятие поставляет для МАЗа более 40 наименований светильников, - говорит Наталья Ивановна.

Тесное сотрудничество связывает предприятие и с «Атлантом», для которого выпускают блоки индикации, ЭПРА и светодиодные платы для освещения холодильников.

Электроника «ЭНЭФ» также устанавливается в салонах троллейбусов, трамваев и электробусов «Белкоммунмаша», в вагонах метро и железнодорожных составов компании «Штадлер», производимых в Беларуси.

Параллельно предприятие активно развивало сервисное обслуживание заказчиков. И сейчас производит замену комплектующих и ремонт светильников. Даже если на производстве внедряются новые платы, электронные компоненты, обслуживает старые образцы своей продукции.

Темп роста произведенной продукции в прошлом году составил около 123% к 2018 г., причем до 80% изделий отправляются на экспорт: из них почти половина - в Россию, а остальная часть - в Евросоюз и страны СНГ.

Например, белорусское предприятие поставляет электротехнику российским компаниям «ЛИТ», «КРОНТ-М» и др. Это ЭПРА, блоки управления для ультрафиолетового оборудования, приборов для обеззараживания воды и воздуха - экономичные безреагентные технологии, которые применяются для обеззараживания воды, сточных вод, в промышленности, на пищевых производствах, в бассейнах и аквапарках.

- Наша электроника используется для производства облучателей «Дезар», выпускаемых российским предприятием «КРОНТ-М». Правда, во время кризиса его руководство посчитало, что у нас слишком высокие цены и решило найти других партнеров. Но не прошло и полгода, как компания вернулась, так как соотношение цена/качество - неоспоримый аргумент, - отметила Наталья Ивановна.

По ее словам, сегодня наряду с традиционными (полупроводниковые выпрямительные приборы и блоки для электросварочного оборудования и источников питания) «ЭНЭФ» активно развивает новые направления, став лидером в определенных сегментах рынках.

Предприятие из Молодечно четверть века успешно занимается светодиодной тематикой, производит более 500 наименований изделий. Сегодня оригинальные светильники с электроникой, разработанной конструкторами «ЭНЭФ», можно встретить почти на 50 станциях московского метро и Воробьевых горах, в Большом театре и хирургических операционных…

По словам директора, предприятие давно работает под заказ, поэтому не сталкивается с затоваренностью складов. Ежедневно отгружают продукцию клиентам. При этом могут изготовить любую партию: от 10 до 1000 и более изделий, постоянно расширяют ассортимент.

Вот и сейчас совместно с российскими партнерами в Молодечно начали выпускать светодиодные светильники серии «ЗДОРОВЫЙ СВЕТ» для внутреннего освещения, В основе их действия - принцип равномерного бестеневого рассеянного света, отраженного от потолка и стен.

Именно такой тип светильников (при 500-5000 Лк) обеспечивает потребителям комфортное освещение, близкое к естественному солнечному, и позволяет снизить утомляемость. Выпускается несколько модификаций инновационных изделий «ЗДОРОВЫЙ СВЕТ»: линейные для установки на стенах, прямоугольные серийные разных размеров и мощностей, модульные сдвоенного типа для монтажа различных прямоугольных и линейных светильников.

- Мы сумели сохранить потенциал предприятия в сложные периоды и сегодня устойчиво развиваемся, вкладываем немалые средства в модернизацию и расширение производства. Как руководитель считаю, что мне удалось главное - создать команду, с которой можно реализовать самые сложные задачи, - подытожила руководитель компании «ЭНЭФ» Наталья Голота.