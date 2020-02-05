Всегда на высоте!

Именно этим девизом руководствуется коллектив Мозырского НПЗ, который в конце января отмечает 45-летие начала производственной деятельности.

Справка «Директора»

Мозырский НПЗ ведет отсчет производственной деятельности с 30 января 1975 г. В этот день на секции 100 установки ЛК-6У №1 выпустили первую партию полесского бензина. Сегодня продукция ОАО «Мозырский НПЗ» насчитывает порядка 40 наименований. Около 70% общего объема производства экспортируется более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

Нефтегигант на Полесье…

- 45-летняя производственная история Мозырского НПЗ вместила разные периоды и неразрывно связана со становлением отечественной нефтеперерабатывающей промышленности и молодого белорусского государства.

Начальная технологическая цепочка предполагала глубину переработки нефти до 50% и выпуск ограниченного ассортимента нефтепродуктов, - рассказывает Виталий Павлов, который возглавил предприятие в 2017 г.

К слову, он связал свою жизнь с Мозырским НПЗ в январе 1995г. и за четверть века прошел на предприятии все ступени служебной карь­еры - от оператора до заместителя генерального директора. Затем Виталий Петрович приобрел управленческий опыт в качестве заместителя председателя концерна «Белнефтехим», а 3 года назад принял предложение сменить ушедшего на пенсию прежнего генерального директора Анатолия Александровича Куприянова, который более 20 лет стоял у руля полесского нефтегиганта.

1990-е гг. стали переломными не только для Советского Союза, но и для Мозырского НПЗ. Остро встал вопрос о дальнейшей судьбе предприятия. Поэтому руководству предстояло решить непростую задачу: увеличить глубину переработки нефти, а полученную прибыль направить на модернизацию завода.

Именно в это сложное время сформировалась концепция по­этапной реконструкции предприятия (1996-2004) на основе технологических процессов, обеспечивающих повышение глубины переработки нефти и получение продукции на уровне европейских стандартов качества.

По словам генерального директора, благодаря поддержке руководства страны и личному участию Президента Александра Лукашенко было принято решение о финансировании строительства комплекса каталитического крекинга. В результате в короткие сроки, в 2004-м в Мозыре ввели в строй сложный технологический объект. Это позволило в дальнейшем существенно повысить темпы модернизации завода. Например, за последнее 10-летие здесь освоили инвестиции в объеме примерно 1,5 млрд долл.

Сейчас на предприятии успешно реализуют программу развития до 2020 г., направленную на производство моторного топлива в соответствии с перспективными европейскими стандартами и дальнейшее увеличение глубины переработки нефти.

Трудности только закаляют

- 2019-й стал для завода серьезным испытанием на профессиональную зрелость, когда коллективу пришлось решать сложные задачи в непростых условиях. И наши сотрудники в очередной раз с честью выдержали ответственный экзамен.

Так, мы столкнулись с проблемой переработки некачественной нефти сорта Urals, в кратчайшие сроки завершили наиболее масштабный за всю историю предприятия плановый капитальный ремонт технологических объектов и продолжили реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil), - отметил В. Павлов.

Благодаря принятым руководством Мозырского НПЗ техническим и организационным решениям, коллектив четко сработал во время поступления весной партии российской нефти c высоким содержанием хлорорганики, обеспечив работу завода и выпуск полного ассортимента продукции, соответствующей международным стандартам качества.

В актив 2019 г. также можно включить самый сложный и крупномасштабный капремонт предприятия с модернизацией.

Для проведения ремонта на 26 технологических установках одновременно было задействовано более 1 000 человек. Вместе с заводскими специалистами в несколько смен трудились представители 17 строительно-ремонтных организаций Беларуси, России и Германии. При этом параллельно велась модернизация установки каталитического крекинга, которая теперь сможет работать в новых условиях.

Благодаря четкой организации и самоотверженному труду персонала, удалось выполнить необходимый объем работ всего за 3 месяца, т.е. в 8 раз быстрее установленных нормативов.

В активную фазу перешел масштабный инвестиционный проект «Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков» - третий значимый успех коллектива завода в прошлом году. В его состав входят комбинированная установка гидрокрекинга, установки производства водорода и серы, 21 объект общезаводского хозяйства.

Сегодня строительная готовность по основным установкам комплекса составляет 62-87%, а по объектам общезаводского хозяйства - 98-100%. Надо отметить, что финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств предприятия и в незначительном объеме - с привлечением кредитных ресурсов. На сегодняшний день профинансировано 98% общей стоимости проекта. Это очень серьезный показатель деятельности ОАО «Мозырский НПЗ».

Реализация данного проекта - «завод в заводе» - стоимостью более 1,2 млрд долл. позволит значительно повысить глубину переработки нефти - до 90% (с 77-78%), довести получение светлых нефтепродуктов до 69% (до модернизации - 63%), увеличить производство дизельного топлива с содержанием серы не более 10 ррм, в полном объеме обеспечить выпуск гидроочищенного вакуумного газойля и низкосернистого топочного мазута.

Ставка - на технологии и качество

На Мозырском НПЗ уверены, что слагаемые успешной работы - не­уклонное развитие предприятия с целью создания конкурентоспособной технологической схемы и выпуска продукции высочайшего качества.

С учетом ужесточения экологических требований на предприятии обеспечили поэтапный переход к выпуску продукции стандартов Евро-3, Евро-4 и Евро-5. И уже сейчас технологическая схема позволяет производить автомобильный бензин и дизельное топливо, соответствующие нормам стандарта Евро-6.

- Мы постоянно расширяем линейку нашей продукции. Так, за счет оптимизации процесса производства бензина Мозырский НПЗ сегодня, кроме традиционного АИ-95-К5, выпускает 4 сорта АИ-92-К5 (с различным давлением насыщенных паров, с оксигенатами и без оксигенатов), АИ-98-К5. В прошлом году впервые в истории белорусской нефтепереработки произвели бензин АИ-100-К5, который планируем реализовывать не только на внешних рынках (например, в Казахстане, Азербайджане и Украине), но и в Беларуси. Внедрение процесса депарафинизации на установке гидроочистки дизельного топлива позволило расширить номенклатуру выпускаемой продукции за счет улучшения низкотемпературных характеристик. Сейчас в зимний период можем получать 5 сортов дизтоплива. Также улучшили качество мазута, - поделился руководитель предприятия. - На заводе увеличили выпуск битума - теперь в месяц можем вырабатывать до 80 тыс. т. В 2019 г. реализовали рекордное количество этого продукта - 518 тыс. т. Кроме того, нарастили объем производства бензина АИ-95, реализация которого в июле прошлого года превысила 120 тыс. т - это тоже наивысший показатель.

Справка «Директора»

ОАО «Мозырский НПЗ» - пятикратный лауреат премии правительства Беларуси за достижения в области качества (2002, 2005, 2010, 2015 и 2018), дипломант премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг (2007), лауреат международного турнира по качеству стран ЦВЕ (2012) и конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» (2013, 2015 и 2017), победитель республиканских конкурсов «Лучший экспортер Беларуси» (2011, 2013 и 2018).

Сегодня предприятие уверенно лидирует на постсоветском пространстве, выпуская конкурентоспособную продукцию высокого качества, соответствующую национальным и зарубежным стандартам, ориентируясь на требования природоохранного законодательства и охраны труда.

В 2019-м в Мозыре начали реализацию новой товарной продукции, ранее не представленной в заводском ассортименте - кубового продукта установки каталитического крекинга, пропан-пропиленовой фракции (компонент бензинового пула), гудрона, нарастили объем производства метил-трет-бутилового эфира. Причем их цена превышает стоимость бензина, что приносит заводу дополнительную прибыль.

Предприятия, внедряющие самые передовые технологии и новейшее оборудование, всегда вызывают интерес у коллег. Не стали исключением в этом отношении и полесские нефтепереработчики. Более 200 делегатов из 12 стран приняли участие весной 2019 г. во II международной научно-технической конференции, организованной на базе Мозырского НПЗ консалтинговой компанией EPC. Они познакомились с уровнем технической оснащенности предприятия, реализуемыми инвестиционными проектами, планами дальнейшего развития белорусской нефтехимической отрасли, узнали о новейших разработках ведущих поставщиков технологий, оборудования и катализаторов.

С заботой о людях

Приоритетным направлением кадровой политики Мозырского НПЗ, на котором трудятся более 5 тыс. человек, является формирование коллектива профессионалов, сохранение и приумножение трудовых традиций. Средний возраст работников - немногим более 40 лет, при этом свыше половины заводчан имеют высшее образование.

На предприятии успешно действует система профессионального совершенствования персонала, охватывающая все категории специалистов, созданы необходимые условия для служебного роста.

- Наше главное богатство - люди, которые строили и почти полвека приумножают трудовые достижения предприятия. Поэтому очень дорожим ветеранами производства (более 1 600 человек). У нас работает немало семейных династий. Также бережно относимся к молодым специалистам, которые приходят к нам после окончания учебных заведений, - подчеркнул В. Павлов.

Реализуемая руководством предприятия социальная политика позволяет заводчанам и их семьям достойно жить, укреплять здоровье и полноценно отдыхать. Впрочем, повезло не только работникам (они трудятся на одном из лучших в Беларуси предприятии, имеют достойную зарплату и хороший социальный пакет), но и местным жителям. К их услугам - просторный Дворец культуры НПЗ с кафе, санаторий «Сосны» и СТК «Старт». Не забывают здесь и о подрастающем поколении - в различных кружках, студиях и секциях занимаются более 1 200 детей…

Мозырский НПЗ - градообразующее предприятие, один из локомотивов отечественной экономики, который оказывает заметное влияние на развитие не только инфраструктуры города, но и всего региона.

- Мы стремимся создать необходимые условия для работы и интересного досуга, занятий спортом. Чтобы работники после смены, отдохнув с семьей и получив заряд позитива, с новыми силами и желанием приходили на рабочие места, - говорит руководитель предприятия.

По его словам, не менее важные задачи стоят перед коллективом в дальнейшем. Например, сегодня на государственном уровне решается вопрос о диверсификации сырь­евых рынков (на НПЗ уже имеют опыт переработки партий нефти из Азербайджана и Венесуэлы), по­этому готовы к работе в новых условиях. Это и дальнейшее увеличение в перспективе глубины переработки нефти (более 90%), расширение ассортимента выпускаемой продукции и др.

В завершение генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов отметил: «Хочу поблагодарить всех работников за стойкость и профессионализм, поздравляю заводчан и ветеранов с 45-летием родного предприятия. Желаю всем стабильности, крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи! Впереди у нас еще немало новых высот!»