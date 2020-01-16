«Хёндэ» - гарантия надежности и качества

Официальный дистрибьютор Hyundai в Беларуси, который вскоре отметит 12-летие работы на нашем рынке, в 2019 г. вновь продемонстрировал рост продаж.

Справка «Директора»

ООО «Хёндэ АвтоГрад» (hyundai.by) - единственный авторизованый дистрибьютор Hyundai Motor Company в Республике Беларусь - создано в январе 2008 г. За это время продано более 12 тыс. новых автомобилей, а фирменный сервис обслужил свыше 160 тыс. машин. Сегодня в структуру компании входят 2 столичных автоцентра и дилерские центры Hyundai во всех областных городах Беларуси. У истоков создания «Хёндэ АвтоГрад» стоял Владимир Матусевич, который уже 12 лет бессменно руководит компанией.

Владимир Матусевич, генеральный директор ООО «Хёндэ АвтоГрад»

Мы начинали в буквальном смысле с нуля: 6 сотрудников в Минске (сегодня - 152) продавали в месяц по 40-70 авто, а сейчас - 280 и стремимся к 300. В 2018-м реализовали 2 448 единиц, а по итогам этого года - более 3 тыс. машин Hyundai.

Сегодня, кроме продаж автомобилей и запчастей, осуществляем все виды ремонта и гарантийного обслуживания машин марки Hyundai в Беларуси. Благодаря надежности и качеству, постепенно завоевали свою нишу - в зависимости от объемов продаж и появления новых игроков на рынке компания занимает 6-7-е места из более чем 30 автодилеров.

Сегодня стратегия развития компании подразумевает мониторинг рынка, снижение цен, предложение наиболее востребованных в жестких рыночных условиях бюджетных моделей, развитие качественных услуг сервисных подразделений и т.д.

Лидерами продаж марки Hyundai в нашей стране являются бюджетные автомобили, номинанты многих премий - компактный кроссовер Creta (2-е место в сегменте SUV) и седан В-класса Accent, которые вместе составили более 90% общего объема. В 2019 г. на рынок вернулись полюбившиеся отечественным автолюбителям премиальные модели внедорожников Tucson и Santa Fe, седан класса «С» Elantra.

- Владимир Михайлович, в чем секрет стабильных успехов «Хёндэ АвтоГрад»? Как строите ценовую политику бренда в Беларуси?

- Нам удалось снизить цены на свои модели до уровня рынка РФ, предоставляя покупателям максимальные скидки. Сейчас основной объем продаж приходится на машины из Таможенного союза. Предприятия в Санкт-Петербурге и Калининграде полностью автоматизированы, работают по стандартам и под контролем производителей, и клиенты по достоинству оценили качество их сборки.

Еще одно конкурентное пре­имущество «Хёндэ АвтоГрад» - выгодные финансовые инструменты. Так, кредитные и лизинговые программы обеспечивают дилеру порядка 70% продаж. Благодаря давнему сотрудничеству с многими банками, сумели вывести на рынок ряд уникальных предложений.

Однако успешный дилерский центр - не только растущие продажи, но и качественный фирменный сервис в Минске и регионах, что особенно важно для покупателей. Тем более что у Hyundai в Беларуси максимальный период гарантийного обслуживания - 5 лет, или 100 тыс. км пробега. Столичные авторизованные центры могут обслуживать несколько тысяч автомобилей в месяц. Поэтому развитие сервисного направления изначально стало для нас приоритетом, и за последние годы немало сделали в этом направлении.

- Наверное, вам повезло с коллективом, который позволяет достичь высоких результатов?

- Вы правы. Наш золотой фонд - это люди. В «Хёндэ АвтоГрад» работает сплоченная команда единомышленников, преданных своему делу. Работники компании регулярно повышают квалификацию, в том числе за рубежом. Например, автоэлектрик Михаил Сенкевич недавно вернулся с победой со Всемирной олимпиады технических специалистов 2019 г. в Сеуле. А лучшим продавцом компании по итогам года признан молодой сотрудник Антон Соловей, который на финише сумел обойти бессменного лидера Олега Гниденко. Растет достойная смена.

Для продвижения бренда Hyundai в Беларуси немало делают Ирина Ермакова и Валерия Заяц, которые регулярно проводят маркетинговые и рекламные акции. Так, отечественные поклонники корейского бренда весело встретили Масленицу, группы журналистов совершили путешествие по популярным замкам на автомобилях Santa Fe, «сходили в разведку» по странам Европы на Creta и добрались до морского побережья на Elantra… К слову, модели Hyundai регулярно разыгрываются в различных рекламных акциях.

В коллективе царит атмосфера комфорта, творческого общения и взаимопомощи. Мы активно участвуем в социальной жизни. Оказываем посильную помощь благотворительному детскому фонду «ЮниХелп» и др. Сами с удовольствием играем в футбол и являемся спонсором футбольной команды «Ислочь», которая весьма успешно выступила в этом сезоне. А мой заместитель Сергей Бабашков, пропагандируя здоровый образ жизни, участвует в престижных марафонах от Афин до Нью-Йорка.

- А какие увлечения у руководителя «Хёндэ АвтоГрад»? Может, спорт, охота или рыбалка?

- Я член Союза писателей Москвы и Северной Америки (где работал до 2008 г.). Издал несколько сборников стихов, некоторые из них положены на музыку, исполняются белорусскими артистами.

- Спасибо за откровенность. Поясните, почему в последнее время все больше потребителей выбирают Hyundai?

- Потому что наши автомобили являются одним из лучших предложений на авторынке по соотношению «цена-качество», уверенно конкурируют на мировых рынках в своих сегментах с другими брендами. Наши покупатели современные, интеллигентные люди, которые понимают бренд, ценят качество и потому останавливают выбор именно на салонах «Хёндэ». А наша лучшая реклама - это их отзывы.

Как пример, список обладателей новых авто Hyundai в этом году, вслед за нобелевским лауреатом Светланой Алексеевич, пополнили трехкратный чемпион Беларуси по стендовой стрельбе Виктор Лисовский, чемпион СССР и мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе Борис Хролович, известный шоумен Вадим Галыгин, посол Венесуэлы в Беларуси Хосе Боггиано Периччи, послы нашей страны в Финляндии - Александр Островский и в Турции - Андрей Савиных и др.

- Интересно, а сами на какой машине ездите?

- Конечно, на Hyundai - Santa Fe, другие бренды для меня просто не существуют.

- Какие задачи планирует решить в следующем году, знаковом для «Хёндэ АвтоГрад»?

- Это дальнейшее увеличение продаж, завершение в 2020 г. строительства нового флагманского центра «Хёндэ АвтоГрад», расширение модельного ряда Hyundai за счет кроссовера Palisade и легенды прежних продаж седана Sonata. И, конечно же, будем рады новым клиентам.