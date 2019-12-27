Производство мирового уровня «под ключ»

Как частное белорусское предприятие стало одним из лидеров европейского и евразийского рынков бестраншейных строительных технологий.

Производителей, которые на голову опережают конкурентов на постсоветском пространстве и рынках стран Восточной Европы, в Беларуси немного. А частных среди них, наверное, вообще можно пересчитать по пальцам. И это понятно: техническая база, конструкторские наработки и кадровый потенциал создаются десятилетиями, а «частники» у нас еще очень молоды.

ООО «Мемпэкс» в декабре 2019-го отметило 25-летие с момента регистрации. За этот короткий по любым меркам срок предприятие стало первопроходцем на рынке бестраншейных технологий в строительстве и ведущим производителем оборудования и механизмов для бестраншейной прокладки трубопроводов различного назначения. Сегодня эта техника работает как минимум в дюжине стран, успешно конкурируя с изделиями компаний из Германии, Швеции и США, имеющих куда большую «производственную историю».

Без инвесторов и кредитов

У ООО «Мемпэкс» и лично у директора предприятия Виктора Моисеева огромное количество наград и званий. Похоже, что дипломы и грамоты уже с трудом помещаются в его кабинете: «Лучшая производственная компания…», «Победитель конкурса…», «Человек дела», «Предприниматель года»… Это непривычно, поскольку «Мемпэкс» - не огромный завод, а небольшая частная компания. Но то, что все эти регалии заслуженные - несомненный факт.

- Мы работали прибыльно даже в самые тяжелые кризисные годы, - говорит Виктор Александрович. - Например, в 2019-м, по предварительным расчетам, рост объемов составит порядка 20%. Хотя штат у нас небольшой: сейчас на предприятии трудятся 56 человек, а непосредственно на производстве - только 26. При этом выпуск продукции на одного работника в среднем по производству составляет около 48 тыс. долл., что сопоставимо с лучшими зарубежными практиками. Наше оборудование работает более чем в 200 городах России, в странах Балтии, Украине, Польше, Болгарии и других государствах, причем география поставок постоянно расширяется. Например, сейчас ведутся переговоры с потенциальными клиентами из Индонезии.

Гордость руководителя за свое «детище» вполне законна. Потому что создавалось предприятие полностью «с нуля» - без привлечения инвесторов и практически без кредитных ресурсов. Как вспоминает Виктор Моисеев, единственный кредит (к слову, в размере 50 тыс. долл. под 100%!) он взял на покупку немецкого оборудования. А фактически весь стартовый капитал заработал своим трудом.

Специалист-строитель с многолетним стажем в свое время он изрядно поколесил по территории Союза - от Мурманска до Средней Азии. В 1977 г. Главметрострой направил его на строительство первой линии минской подземки, где Виктор Моисеев трудился сначала в качестве заместителя начальника СМУ-1, затем - заместителя главного инженера и начальника УПТК «Минскметрострой». За успешную работу по строительству и вводу первой линии метро награжден грамотой Верховного Совета БССР.

- После распада СССР, когда в Беларуси началась «эпоха стихийного капитализма», я тоже решил открыть свое дело, - вспоминает Виктор Александрович. - Как и все в те времена зарабатывал разными способами - в основном, торговлей. Много всякого было… Пришлось столкнуться и с криминальными группировками, которые тогда «крышевали» бизнес, и с угрозами, когда отказался от их «покровительства». Но главное - я уже тогда понимал, что все это временно, так как построить надежный бизнес с прицелом на перспективу можно только на том, в чем хорошо разбираешься. Второе условие успеха - то, чем занимаешься, не должно быть в тягость. Поэтому, зарабатывая деньги, я не тратил их на пустяки, а копил с целью вложить в «настоящее дело».

Первопроходцы во всем

Таким делом стало ООО «Мемпэкс», которое Виктор Моисеев создал в 1994 г. вместе с сыном. Это классическое семейное предприятие изначально занималось строительством, т.е. тем, что его создатель умел лучше всего. Чуть позже, в 1997-м, бизнесмен также буквально «с нуля» создал еще один бизнес - Столбцовский кирпичный завод, где до сих пор является членом Совета директоров и акционером.

Строительная деятельность приносила неплохой доход, но директор ООО «Мемпэкс» уже тогда понимал, что этот рынок - очень конкурентный, зависящий от подъемов и спадов в экономике и что работать на нем с каждым годом будет все сложнее. Импульс новому виду деятельности дал опыт эксплуатации оборудования для бестраншейной прокладки трубопроводов. Первым объектом, где было решено опробовать новую технологию, стала замена канализационного трубопровода по улице Жилуновича в Минске.

- Впервые такие работы прошли практически незаметно для жителей! - говорит директор предприятия. - А вот импортное оборудование оказалось не таким функциональным, как нам бы хотелось. И тогда я впервые задумался: почему мы сами не можем сделать что-то подобное? Причем дешевле и с учетом выявленных недостатков.

Нужно сказать, что «Мемпэкс» фактически создал в Беларуси совершенно новый вид строительных работ. Когда предприятие только начинало экспериментировать с бестраншейными технологиями, в нашей стране под них даже не было нормативной базы - ни расценок, ни стандартов. Все это появлялось по ходу того, как Виктор Моисеев и его команда на деле доказывали чиновникам преимущества нового метода. Эти преимущества оказались настолько существенными, что их просто нельзя было игнорировать! Бестраншейный способ впервые позволил строить, не разрушая дороги и действующие коммуникации, не нанося ущерба близлежащей территории. К тому же оказалось, что он существенно снижает стоимость работ и сокращает сроки их проведения.

Конечно, сопротивление со стороны служб, привыкших работать «как всегда», раскапывая траншеи и перекрывая дороги, было, есть и, наверное, будет. Но сегодня, по крайней мере, уже никому не нужно объяснять, что эта технология эффективна. В крупных городах не менее половины работ по замене и прокладке трубопроводов уже осуществляется бестраншейным способом. И на всех этих объектах работает оборудование, созданное ООО «Мемпэкс»!

И хотя предприятие по-прежнему занимается строительной деятельностью, 90% дохода ему уже обеспечивает производство. Хотя строительное подразделение здесь сохранили. Во-первых, оно приносит стабильный дополнительный доход, а во-вторых - позволяет «обкатывать» новые модели создаваемой техники на реальных объектах. Такие испытания дают возможность своевременно выявить и устранить отдельные недоработки до запуска опытных образцов в серийное производство.

От МНБ-50 до лазерных технологий

В 2001 г. ООО «Мемпэкс» был разработан и внедрен в производство первый отечественный комплект оборудования МНБ-50, позволяющий выполнять комплекс работ по бестраншейной замене старых труб, а также по прокладке новых трубопроводов.

А дальше дело пошло! С 2004 г. и по настоящее время «Мемпэксом» созданы десятки различных устройств и комплектующих. Например, в 2005-2006 гг. - комплект оборудования МНБ-125, позволяющий производить работы по замене трубопроводов из различных материалов (керамика, чугун, сталь и т.д.), а в 2005-м - уникальная разборная передвижная опалубка ОР-1,5 для работ на глубинах до 5 м без разработки откосов. Это минимизирует площадь раскопа и позволяет максимально сохранить благоустройство.

Из последних прорывных разработок можно упомянуть уже ставшие хитами продаж компактные установки УНБ-20 и УМ-20 для небольших по длине «проколов», а также - многофункциональные буровые машины с лазерной системой наведения.

Важно, что в отличие от импортного, оборудование ООО «Мемпэкс» многофункциональное: при помощи каждого агрегата можно решить минимум две задачи, все его узлы и части адаптируются друг к другу. Использование такой модульной системы значительно удешевляет комплекс работ, да и стоимость оборудования значительно ниже зарубежных аналогов.

- Все основные наши разработки защищены Евразийскими патентами, - отмечает директор предприятия. - Сегодня их уже семь, восьмой - на подходе. Благодаря этому, на евразийском пространстве у нас практически нет конкурентов, да и многие зарубежные компании, оценив качество и универсальность нашей продукции, отдают ей предпочтение.

Угрозу со стороны белорусского производителя ощутили даже лидеры мирового рынка. Одна из немецких компаний несколько лет назад подала иск в арбитраж с целью ограничить европейскую «экспансию» ООО «Мемпэкс», но предприятие привлекло профессиональных юристов и смогло защитить свои интересы.

Самое интересное, что в конструкторском бюро предприятия работает всего 5 человек! Это талантливые молодые люди с инженерным образованием, которые постоянно генерируют новые идеи, изучают передовой опыт зарубежных коллег. Виктор Моисеев считает, что в любом деле главное - не количество людей, а качество их работы, поэтому в первую очередь нужно добиваться высокой производительности труда, а не раздувать штат.

На горизонте - роботы!

Оборудование и механизмы для бестраншейной прокладки трубопроводов ООО «Мемпэкс» уже давно реализуются сторонним белорусским строительным организациям, т.е. фактически конкурентам. Но Виктор Моисеев конкуренции не боится.

- С одной стороны, мы сами себе создаем конкурентов, когда по импортозамещению продаем в Беларуси свое оборудование, - говорит он. - А с другой - даже если рынок услуг сужается, то наши производственные возможности расширяются.

В «портфеле» предприятия - большое количество успешно реализованных проектов разной степени сложности. Специалисты и техника ООО «Мемпэкс» в разное время трудились на таких знаковых объектах, как Минский метрополитен, Национальная библиотека, Минск-арена, МКАД и др. Большой объем работ был выполнен в Сочи в период подготовки города к Олимпиаде 2014 г.

По мнению руководителя предприятия, особенно ценно то, что за все эти годы на созданное здесь оборудование не поступило ни одной рекламации. А вот благодарственных писем от клиентов - очень много. В них отмечается, что техника под брендом «Мемпэкс» успешно работает и в морозы, и на сложных грунтах, и в условиях самой плотной застройки. При этом специалисты предприятия постоянно совершенствуют свои изделия и создают совершенно новые виды оборудования.

Казалось бы, что еще можно улучшить в буровой машине с лазерной системой наведения? Сейчас - это «последний писк» в бестраншейных технологиях, если можно так выразиться. Даже мировые лидеры при производстве такого оборудования в основном используют для наведения светодиоды. Но руководитель предприятия считает, что не только можно, но и нужно!

- На сегодняшний день - это действительно отличная техника, но мы должны смотреть уже в день завтрашний. Следующим шагом станет освоение робототехники. Если, к примеру, сейчас с нашим оборудованием работает оператор, то в перспективе станет возможной полная автоматизация. Искусственный интеллект без участия человека будет анализировать ход выполнения задачи и при необходимости вносить в рабочий процесс необходимые коррективы. Постоянное совершенствование - это то, на чем держится любая высокотехнологичная компания. Тем более что сейчас мы наблюдаем смену технологического уклада в мировой экономике, которую уже называют четвертой промышленной революцией. И нам важно не отстать от этих тенденций, - резюмирует Виктор Моисеев.

Можно добавить, что Виктор Александрович занимается активной общественной деятельностью. Он был первым председателем Совета по развитию предпринимательства при Мингорисполкоме, который возглавлял в течение 7 лет, и сейчас входит в состав этого Совета. Кроме того, он - автор многочисленных публикаций и нескольких книг историко-биографической тематики.