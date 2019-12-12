Стартап-витрина

Журнал Директор открывает новую рубрику, посвященную инновационным проектам, которые все чаще появляются на белорусском рынке.

Drops

Это мобильное приложение, которое помогает при помощи ИИ и машинного обучения получать персональные рекомендации и планы по тренировкам и питанию от спортивного врача и диетолога на основе результатов анализов. Проект находится на ранней стадии развития (pre-seedstage).

Как работает: пользователь скачивает приложение, заполняет анкету и выбирает для себя цель - например, похудеть, подкачаться, улучшить самочувствие... После этого пользователю предлагается платная подписка и перечень анализов, которые нужно сдать. Результаты анализов загружаются в приложение и на их основе спортивный врач и диетолог дают персональные рекомендации.

Финансы: Поиск инвестиций в размере 100 тыс. долл. Доля инвестора в компании - 10%. Реалистичный прогноз: время на разработку - 3-6 месяцев, новые пользователи - 100 человек в месяц, выход на самоокупаемость - 7 месяцев.

CEO: Михаил Березин

VSGate

Мобильное приложение для легкого доступа к общим пространствам (коворкинги, коливинги) без использования физического ключа или карточки. Находится на ранней стадии развития (seed stage).

Как работает: посредством облачной системы виртуальным ключом для доступа становится личный смартфон. Пользователь регистрирует в системе свою электронную почту, на нее приходит уведомление с одноразовым ключом. Идентификация происходит после оплаты услуги. В коде зашифровано время использования ключа. После истечения времени работы пользователь может, по желанию, продлить его. Приложение работает со всеми электронными замками.

Финансы: поиск инвестиций в размере 75-100 тыс. долл. Доля инвестора в компании - 10%. Монетизация - посредством разовой продажи электронного ключа или подписки на год, продажи технического оборудования. Прогноз развития: к концу 2019 г. - выход на массовый продукт.

CEO: Артем Валмус

One2Lead

Специальное расширение для браузера Google Chrome, которое автоматизирует работу в LinkedIn, позволяя менеджерам по продажам и рекламе, рекрутерам быстро отправить информацию потенциальной аудитории в автоматическом режиме и по заранее разработанным сценариям. Находится на стадии масштабирования проекта на основе интереса к стартапу.

Как работает: Автоматически рассылает сотни персонализированных приглашений и сообщений.

Финансы: поиск инвестиций от 10 до 40 тыс. долл. Монетизация посредством платной версии приложения.

CEO: Константин Тимошенко

Stardust AR

Платформа для создания детских книг с иллюстрациями из дополненной реальности (AR). Находится на ранней стадии развития (seed stage).

Как работает: необходимо купить книгу, написанную Stardust AR (на сайте stardustar.com или amazon.com) и скачать приложение Stardust AR в App Store. При чтении наводить смартфон с включенным приложением на иллюстрации со специальным значком от Stardust AR. Иллюстрация «оживет», сможет рассказать сказку и передать эмоции.

Финансы: поиск инвестиций в размере 170 тыс. долл. Доля инвестора в компании - 10%. Прогноз развития к 2021 г.: при стоимости одной книги 25 долл. планируемый годовой объем продаж - 500 тыс., планируемый годовой доход - 12,5 млн. долл. Каналы продаж: социальные сети, e-mail-рассылка, блогеры, сотрудничество с издателями.

СЕО: Лейла Исмайлова

E-mail для контактов: angelsbandby@gmail.com